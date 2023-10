image.png Jésica Cirio habló del escándalo en una entrevista en el noticiero de Telefe.

Jésica Cirio: "Es mentira que Insaurralde me pagó 20 millones de dólares"

" No entiendo de donde salió eso, es absolutamente mentira. No es real", expresó la modelo respecto del supuesto acuerdo de divorcio que existió entre ella y su ex marido. " No hubo arreglo. Si firmamos el divorcio hace tres meses porque tenemos una hija en común pero el arreglo millonario nunca existió".

"No tengo cuentas en Uruguay, nunca las tuve. Insaurralde no se, son cosas que tiene que responder él", aseguró. "Trabajo desde que soy chiquitita. Nunca dejé de trabajar, siempre me gustó tener independencia, mi economía me la manejaba yo".

" Se habla de 27 vuelos a Colombia. En Colombia en 2014 falleció mi tía por eso fui mucho tiempo a acompañar a mi familia y a mis dos primos chiquititos". " Mi economía era mi economía. No puedo hablar de sus viajes", disparó.

"Estoy a disposición de cualquier organismo que quiera investigar sobre mi vida. Los 20 millones nunca existieron ni se llegó a charlar de esa cifra". "Estoy a disposición de cualquier organismo que quiera investigar sobre mi vida. Los 20 millones nunca existieron ni se llegó a charlar de esa cifra".

"Me separé de él y me fui a vivir al departamento de soltera...yo trabajé siempre, desde que tuve a Chloe y 15 días después de tenerla". Acerca de su relación con Martín Insaurralde, aseguró que sólo trató de preservar a su hija. "Ninguna separación es simple, es un papá super presente y nuestra hija es nuestra prioridad".

Respecto a sus bienes, aclaró: "Lo que yo tengo está documentado. A mi no me hacía regalos".

"Nosotros firmamos el divorcio me fui en noviembre de mi casa y en julio firmé los papeles. Nunca viví en el Hotel Faena, viví en Lomas de Zamora y en Palermo que es el departamento que tengo de toda la vida", sostuvo Cirio.

"Es un excelente papá y le deseo lo mejor. Estoy a entera disposición de lo que sea necesario. Necesito trabajar, amo trabajar y espero que esto se resuelva cuanto antes", disparó preocupada por su presente y futuro laboral. Aunque desde el canal confirmaron que el domingo estará presente en su rol de conductora de La Peña de Morfi.

Según los televidentes y usuarios en las redes, la estrategia del canal sería lograr limpiar la imagen de Cirio previo a su aparición en el programa para evitar que esto repercuta en el rating. Al igual que sucedió con la reaparición de Marley en el especial de Silvina Luna.

Jésica Cirio opinó del romance entre Insaurralde y Clerici

Tras casi 10 años de matrimonio, aseguró: "(De Sofía Clerici) no sabía nada". "(Insaurralde) estaba un poco cambiado pero tal vez fue por el desgaste de la relación y el tener caminos muy distintos".

Sobre su presente amoroso, expresó: " Me separé y estoy conociendo gente. Nadie tiene el título de novio. No tengo nada para contar, estoy conociendo gente sin ningún título". Recordemos que fue vinculada a Elías Piccirillo, un hombre de bajo perfil que está ligado a los bienes raíces.

