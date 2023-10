image.png Marcelo Tinelli celoso de su ex, Guillermina Valdés.

“¡Qué lindo! Tenemos que armar un viaje a Mar del Plata. Yo antes iba a otra playa, me limpiaron. Así que ahora voy a Mar del Plata”, disparó primero Marcelo Tinelli, con un palito para su ex. Y continuó: “Me queda ir a pescar en el Río Quequén con Paul y Willy García Navarro. Me mostraron tarjeta roja en esa playa. Por eso, hasta Mar del Plata llego. Hasta Miramar también podría llegar. Más allá, la roja ”.

“¡Prohibido Necochea!”, comentó sin filtros Marcela Feudale. Y Tinelli aprovechó para lanzar un palito a Furriel: “Ya otros están entrando por ahí ”.

Sin embargo, después "reculó" cuando Ángel de Brito le dijo: “Volvé a Necochea que es hermoso. La gente te ama allá”. A lo que Tinelli le respondió: “Yo no hablé. No dije Necochea”.

Tras varios meses ocultándolo, el primero en blanquear la relación fue el actor. Luego, Guillermina expresó: “Es así como dijo Joaco, estamos conociéndonos hace unos meses. Es una muy buena persona ”, según Adrián Pallares confirmó en Socios del Espectáculo.

“Ahora, ¡cómo le duele esto, pobre Marce! ”, disparó Mariana Brey. “A Marcelo Tinelli le duele esto, a Cande Tinelli le gusta esto. A Marcelo le duele ”, reiteró Rodrigo Lussich. “ A él se lo estaría relacionando con esta chica extranjera que, además, dicen que es igual a Guillermina ”, dijo Virginia Gallardo sobre Milett Figueroa.

image.png

Más contenido en Urgente24:

Claudio Caniggia procesado: Podría recibir hasta 15 años de cárcel

Figura anunció que llega con nuevo programa a El Trece

Low cost lanzó 40% OFF en pasajes en toda la Argentina

Las termas a kilómetros de Buenos Aires que cuestan $1200

Los mejores bodegones de Buenos Aires para comer rico