Tomorrowland Brasil 2023: Precios y Hospedaje ¿Cuánto duele?

Full Madness Pass

Es la entrada básica para entrar al festival durante jueves, viernes y sábado, no incluye nada más y cuesta, aproximadamente, 419 USD.

Full Madness Pass Confort

Es la entrada VIP, que la única diferencia que tiene sobre la entrada anterior, es que puedes disfrutar de baños VIP y terrazas exclusivas para ver cada escenario, aunque no hay que olvidar que el ambiente está abajo con la gente. La entrada cuesta un aproximado de 899 USD.

Day Passes

Estos boletos son para ir únicamente uno de los 3 días al festival, generalmente los compran los brasileños ya que son los que viven ahí cerca, cuando uno cruza la mitad del mundo para ir a este festival, no quiere ir solamente un día. Cada day pass cuesta 189 USD (Jueves, Viernes o Sábado) y si eliges la opción VIP cuesta 379 USD.

festival tomorrowland 2.jpg

Ahora bien, en el tema del hospedaje puedes elegir de las opciones que te ofrece Tomorrowland o buscar un lugar para alquilar cerca de los alrededores del Parque Meda. Entre los que te ofrece el festival está lo que se llama Dreamville donde, literalmente, acampas en el recinto los 3 días o, también, ofrecen la opción de quedarte dentro de un hotel pero ahí ya va en decisión de cada persona.

Siguiendo ese sentido, existen los Paquetes Magnificente green los cuales incluyen:

Acceso a The Gathering, fiesta exclusiva en DreamVille en cuarta feria

Acceso a Tomorrowland Brasil el jueves, viernes y sábado

Acceso a DreamVille de miércoles a domingo

Elegir tu lugar para colocar la carpa

Se debe traer el propio equipo de campamento y elegir su lugar en Magnificent Greens

En ese caso hay 2 precios a comprar, los cuales son:

Magníficos Greens + Ful Madnesss Regular: Tiene un costo de 409 dólares. Hay que tener en cuenta que con está entrada no te dan tienda de campaña, tú tienes que llevar la tuya.

Magníficos Greens + Full Madness Comfort: El precio ronda los 794 dólares.

Ahora bien, para aquellas personas que no poseen una carpa para que puedan dormir no hay nada de qué preocuparse porque Tomorrowland te ofrece una opción donde ellos te proveen una toda decorada con la temática del evento, un colchón inflable, lámpara y más cositas padres para que acampes. Este paquete se vende únicamente para dos personas ya que no es una carpa muy grande.

Estos son los Paquetes Easy Tent 2P que incluyen:

Acceso a The Gathering fiesta exclusiva en DreamVille en la cuarta feria

Acceso a Tomorrowland Brasil jueves, viernes y sábados (Comfort)

Acceso a DreamVille de miércoles a domingo

Una carpa de Tomorrowland de edición limitada

festival tomorrowland 3.jpg

Lo que te ofrece Tomorrowland es:

Tienda Fácil 2p + Full Madness Regular: Tiene un costo de, aproximadamente, 1.202 dólares.

Easy Tent 2P + Full Madness Confort: Este paquete cuesta un poco más caro y tiene un precio de 1.970 dólares.

Por otro lado está el Paquete Spectacular Easy Tent 2P Pack que incluye:

Acceso a The Gathering, fiesta exclusiva en DreamVille en cuarta feria

Acceso a Tomorrowland Brasil el jueves viernes y sábado

Acceso a DreamVille de miércoles a domingo

Una carpa de Tomorrowland edición limitada

Estación de enchufes

Primero en las duchas

Lo que ofrece el festival son 2 opciones:

Tienda Fácil Espectacular 2P + Full Madness Regular: Tiene un costo de 1.370 dólares

Espectacular Easy Tent 2P + Ful Madness Comfort: El cual tiene un precio de 2.086 dólares.

