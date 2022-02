Teatro en Carlos Paz: Polémica por las obras a "la gorra"

Teatro.jfif El teatro tiene más público en Carlos Paz, pero siguen con números en rojo.

Por otro lado, las producciones “a la gorra” más antiguas opinaron sobre el tema. Juan Vesque, productor de “Dinamita”, aseguró que no se trata de una modalidad nueva. “Nosotros arrancamos hace 8 años con un espectáculo a la gorra y durante muchos años tuvimos palos en la rueda y trabas porque se suponía que desde un teatro no se podía hacer a la gorra. Ahora parece que no está tan mal”, polemizó por supuestos tratos anteriores, en diálogo con La Voz.