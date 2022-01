Las obras de Carlos Paz se arrepienten de la apuesta

Stravaganza.jpg En Carlos Paz, Stravaganza es una de las pocas que puede hacer frente a una temporada seca.

“Yo tengo obras para gente joven y otras con estrellas más consagradas que son para gente grande. La gente grande este año no se animó. Vos caminás por Carlos Paz o por Mar del Plata y cada 20 personas hay dos o tres mayores nomás. Pero supongo que de a poco va a empezar a venir. Si no hay nada raro hasta el final, creo que mejorará”, dijo de manera optimista.

Al respecto, hubo muchos intentos por sostener la temporada en medio de la incertidumbre en Carlos Paz. Algunas obras de teatro decidieron reestructurar su modelo, como la de Aníbal Pachano.

Pero no todas pudieron enfrentar la sequía de los primeros días. “Se perdieron 15 días mínimo y, con eso, nos perdimos la cuarta parte de la temporada. Eso no se recupera. No hay dudas. La temporada teatral no es lo que todo el mundo pensó. Para algunos se hace muy difícil”, explicó Gonzálo Fariña, productor de Sex.

“El ejemplo Pachano es una marca de la realidad de la temporada, pasar de vender pocas entradas a ir a la gorra, más allá de que te vaya bien o mal, es un símbolo de lo duro que se hizo todo”, continuó. De este modo, los productores esperan con ansias una levantada que salve la apuesta realizada hacia finales de diciembre del 2022.

Por el momento, las producciones realizan malabares, y comentan que se encontraron con costos de producción que tampoco acompañaron al fomento del teatro. Casi todos en el rubro coincidieron que la cifra objetivo por obra es la de 20 mil espectadores para poder tener cierta rentabilidad en una plaza que demanda mucho traslado a comparación de otras como Mar del Plata.