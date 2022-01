En ese contexto, muchas obras de teatro en Carlos Paz analizaron los diversos caminos a seguir ante una temporada que parecía prometer todo, pero por el momento lleva el rumbo del fracaso. Algunas, a tan solo tres semanas del comienzo de la temporada, decidieron levantar todo e irse (generalmente producciones pequeñas).

Pero otras obras, con más “espalda” para aguantar una temporada “flaca”, reconocen que la temporada es joven, aunque empuja a reinventarse. Y entre esas, se encuentra “Así…Vuelvo”, una producción de Anibal Pachano y su empresa We Latinoamérica Entertainment.

Anibal pachano.jpeg La obra de teatro de Anibal Pachano en Carlos Paz es a la gorra.

El experimentado bailarín y mediático decidió, ante la falta de público en su obra teatro de Carlos Paz, implementar un viejo método: pasar la gorra. Esto, según el artista, se trata de una adaptación al momento crítico que viven las producciones en Carlos Paz.

“Debido al contexto socioeconómico actual, el bailarín, coreógrafo y director teatral abrirá las puertas del teatro para que todo el público pueda ver y disfrutar de un espectáculo de gran envergadura”, reza un comunicado de la producción de Anibal Pachano. Con esto, el ex jurado de Bailando por un Sueño buscaría generar la tracción con el público, que se debió dar en las primeras semanas de las obras.

Desde “Así… Vuelvo” comprendieron que el momento económico que atraviesa el turista no es óptimo y que el teatro le resulta “prescindible” ante la necesidad de descansar. “Tenemos muchísimo talento artístico joven que la gente no llega a conocer ya sea porque no puede pagar una entrada o porque no se le da el lugar a la nueva generación de artistas. Quiero que todos conozcan a estos grandes bailarines, actores, actrices y cantantes que están comenzando en la escena nacional”, dijo al respecto Pachano.

Esta medida, con pocos antecedentes en grandes producciones, generó polémica en el ámbito ya que algunos la tildaron de desleal. De hecho, Anibal Pachano aseguró que recibió agravios de colegas que aseguraron no poder competir ante esa oferta.

“La resolución que tomé es una resolución de producción, que tiene que ver con el marketing. Yo trabajo y hago lo que quiero con mi plata y mi espectáculo. A mi lo que piensen los demás me importa poco”, detalló el bailarín a El Doce. Los principales cuestionamientos del resto de las obras de teatro en Carlos Paz llegaron por el lado económico, ya que muy pocas podrían soportar la medida que tomó Pachano.

“Si no se avivaron antes, es un problema de ellos. Es un tema complicado. La gente no tiene plata y le cuesta mucho entrar a un espectáculo. Les voy a seguir dando trabajo a mis artistas mientras se pueda, y una de las maneras es hacer a la galera, donde no se cae ningún anillo, ni se cae ningún estandárte” sentenció el productor.