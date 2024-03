Se estrena "Alemania", de María Zanetti: una película sobre la salud mental en primera persona

Embed - Alemania Trailer oficial

Esta historia relata las vivencias de la directora, María Zanetti, quien tuvo una adolescencia bastante convulsionada por el trastorno bipolar de su hermano mayor Mariano. "Mi incapacidad de no poder distinguir cuando era él y cuando era la enfermedad hizo que inevitablemente el vínculo entre los dos se fuera desgastando. Me daba bronca como los manipulaba a mis viejos, empezó a darme culpa ya no admirarlo tanto, me volví más hermética y afloró el miedo de tener en mis genes el mismo trastorno", manifestó la creadora de esta película.