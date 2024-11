Rota el panel de Gran Hermano: Entra Marina Calabró, sale Marisa Brel

En lo que respecta a la salida de Brel, Santiago del Moro afirmó que fue meramente por decisiones de producción. Sin embargo, Yanina Latorre deslizó otra versión que le confió una presunta fuente cercana:

Hubo un grupito de ex Gran Hermano que cuando salían de la casa, Marisa los llevaba a su casa y vivían un par de días con ella. Marisa les quería enchufar las bebidas que ella vende

"Además, ella se ponía muy pesada con los camarógrafos y técnicos tratando de venderles esas bebidas que ella vende. Esto no le gustó a la producción. Se ponía pesada", aseguró la panelista de LAM.

Marisa Brel, devastada por quedar afuera del panel de Gran Hermano

La periodista dialogó recientemente con el envío Ángel Responde del streaming Bondi Live y manifestó su desazón al haber perdido su lugar en el programa más visto de la televisión argentina.

Está todo bien. Me decían que yo no veía el programa... justo a mí me van a decir que no veía el programa, porque yo antes de ser panelista ya era fanática de Gran Hermano

Y agregó: "Tiene mucho que ver conmigo y tengo una percepción muy fuerte con la gente, puedo ponerme en modo fanático de alguien porque me gustan sus valores o me gusta su estrategia, o todo lo contrario".

Luego, la comunicadora reflexionó sobre el aporte que ella hacía al programa:

Voy a cumplir 55 el mes que viene. Y la verdad es que a esta altura no me gusta que me hagan estas cosas (...) Con quién me tengo que pelear me peleo, pero no es mi estilo. Tal vez mi estilo no peleador, no conflictivo, no interesará

Respecto a su reemplazo, Brel indicó: "Marina, que es un amor y yo la admiro, me llamó, me dijo que nunca le habían dicho que era para reemplazarme, que yo me merecía estar. Yo le dije que no se preocupara y que si era mi reemplazante era un honor. Me mandó como 18 mensajes. Yo entiendo perfectamente la situación".

"A mí me parece injusto, porque yo era parte del Debate, pero no pasa nada", concluyó.

