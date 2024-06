Raúl Rizzo y un sombrío deseo para Javier Milei: "Que no cumpla su mandato"

Y agregó: "La cantidad de hambrientos y estallidos sociales que va a haber, la Argentina tiene un camino oscuro, negro y si se llega a cumplir el mandato de este hombre terminaremos de una manera espantosa. Si en seis meses que llevamos ha llegado a este punto, no me quiero imaginar dos años en esta situación. Es de terror lo que se viene, ya estamos en una zona de pánico".

"Ha hecho ya mérito suficiente desde varios puntos de vista para merecer un juicio político. Pueden dar lugar al llamado de una Asamblea General Constituyente que lo reemplace a él como gobierno y que llame a nuevas elecciones", argumentó, y luego concluyó: "No estoy hablando de golpe, estoy hablando de hechos que posibilitan la Constitución y la democracia".

Rizzo también disparó contra Guillermo Francella

En otro tramo de la entrevista, se refirió a las declaraciones de hace unos meses del actor su colega, quien había manifestado su apoyo a la gestión de libertario y que no perdía las esperanzas en el Gobierno.

Ante esto, Rizzo declaró contra Francella:

No las comparto en absoluto, para nada. Hay 20 mil millones de medidas que se pueden tomar en lugar de un ajuste tremendo y despiadado como el que está tomando este gobierno, él habla porque tiene la panza llena y habla desde un lugar de egoísmo. No se puede mirar el ombligo todo el tiempo, el otro también importa

