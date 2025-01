"No se sana": Pamela David se quebró al recordar la muerte de su hermano

Pamela David tomó partido y apuntó contra Wanda Nara

Hace algunos días, Pamela David aprovechó su rol de conductora de Desayuno Americano para opinar sobre la escandalosa separación de Mauro Icardi y Wanda Nara y el papel de la China Suárez en medio de la ruptura.

Fue en ese entonces que la santiagueña dijo: “Ellos, al hacer público el tema, no es que uno dice ‘bueno, nos cerramos por respeto’, porque son los primeros en postear y subir historias. Te mandan una cautelar para que no hables del tema, pero después publican todo”.

Y añadió tajante: “Lo que siento, no sé si hay algún psicólogo en el piso, es que hay un narcisismo tan grande cuando ella dice: ‘Me lo hace para dañar, me quieren ensuciar’. Pero luego dice barbaridades de la China”.

“Claramente la odia, pero dice barbaridades de ella. Que tiene olor, que es fácil, que se va a embarazar, que no sé qué. Pero a ella la quieren ensuciar. No mide con la misma vara. Tiene un narcisismo que no la deja ver más allá del ombligo”, consideró.

-----------------------------

