Netflix revivió esta histórica telenovela argentina 

Netflix sabe en dónde está el punto débil de la audiencia argentina. Ahora bien, a este rango distintivo de la plataforma streaming más famoso no debería tomárselo como negativo. Por el contrario, eso quiere decir que saben muy bien a quiénes apuntar y cómo hacerlo. Es algo que Disney Plus, HBO Max, o Amazon Prime, no han podido exprimir más allá del espectador de franquicias.