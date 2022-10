Netflix brilla en La Emperatriz: La The Crown alemana arrasa

La emperatriz (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

La emperatriz, la sorpresa de Netflix que emerge entre guiones simplones y poco interesantes

Sin embargo, la serie no peca de cursi o galante: Lo cierto es que la realidad que vivió Sissi en la corte austrohúngara no fue sencilla, pero su carácter no se hacía a menos tampoco. Conforme pasan los capítulos, es una bocanada de aire fresco acorde con los nuevos tiempos, reforzando la personalidad apabullante de la Emperatriz como concepto central.