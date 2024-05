Netflix anunció Cobra Kai 6 como la más grande de todas las series

Y la parte final, coronando este emocionante viaje, se estrenará en algún momento no revelado del próximo año.

Hay una decepción entre tanta alegría

Por desgracia, no todo son buenas noticias. A pesar de los rumores que circulaban sobre el posible regreso de Hilary Swank como Julie en "The Next Karate Kid", la actriz misma desmintió su participación. Una decepción para los fanáticos de larga data, sin duda.

image.png

Esta última temporada promete ser una montaña rusa de emociones, con giros inesperados y momentos épicos que dejarán su marca en el corazón de todos los amantes del karate. ¡Prepárense para un final inolvidable!

