Misa de medianoche: Francisco y el fanatismo religioso

Desde el primer capítulo donde el protagonista, Riley, dice que no quiere comulgar y su padre se indigna, comenzamos a entender que significa la religión para los habitantes de esta isla…

Riley perdió la fe, atropelló a una persona y fue a la cárcel. “Tire la biblia el primer día que llegue”, Riley leyó muchos libros vinculados a diferentes religiones en la cárcel y ninguno le dio la tan esperada “salvación”.

La primera cena Riley y su hermano comienzan a burlarse de diferentes aspectos que involucran a la religión y su padre estalla. “Yo rezaba todos los días el rosario pidiendo por ti”. Cuando Riley le confiesa que la religión no es para él, su padre le sugiere que asista a la ceremonia por su madre, pero que no acepte el pan de dios. Ya que tomar la sangre y comer el cuerpo de dios, sin creer, es un delito.

image.png La comunidad isleña....

Asiste a la ceremonia, no comulga y tanto el nuevo padre de la ceremonia como su madre se lo reclaman. ¿Cuál es el verdadero delito?

Todos los isleños están realmente encantados por la llegada de este nuevo cura. La religión en un pueblo tan chico es lo que lo mantiene vivo. Esa esperanza es la que realmente los salva.

De a poco gracias al carisma del Padre Paul, no solo más gente participa de estas ceremonias sino que va uniendo al pueblo.

Netflix con “Misa de Medianoche” presenta su propio fanatismo

Todos los capítulos tienen un nombre en particular desde “Génesis”, “Salmo”, “Proverbios” y ni hablar de que comienza con una canción católica…

Cabe recordar que esta es la producción favorita de Mike Flanagan hasta la fecha. Su experiencia de vida logró crear una serie tan personal que brinda su relación con la religión.

Como ex monaguillo, a punto de cumplir tres años de sobriedad, no es difícil ver qué hace de esto algo tan personal. Las ideas en la raíz de esta serie me asustan hasta la médula

image.png Mike Flanagan compartió esta foto en Twitter como monaguillo en Our Lady Star of the Sea en Governors Island, NY.

¿Cuál es nuestra fascinación por ver el terror y la religión juntos?

El contexto es necesario para entender esta pregunta. A partir de 'El exorcista' (1973) el diablo, las posesiones, la religión católica y el exorcismo se convirtieron en una fascinación de la cultura popular.

A partir de esta película, la iglesia católica y la protestante extendieron el oficio de rituales sanadores. En el cine de terror esta fascinación creó un subgénero que sigue causando sensación.

El choque se da entre lo que se supone que causa terror, temor o disgusto y la inocencia que presenta la bondad de la religión. Mezclar estos dos factores se vuelve algo caótico que como espectador no queremos dejar de ver.

Resulta interesante, caótico y entretenido. Otra perspectiva del terror, es popular y desorbitante. Es inquietante la idea de que un ente infernal se aloja en tu interior, te empuja a doblar tu cuerpo de una forma desquiciada, tu voz se vuelve terrorífica y uno vomita un líquido verde del color de Shrek.

image.png 'El exorcista' (1973)

No es un jumpscare, es algo más profundo.

Se mete con lo real, con lo cotidiano. Si uno ejerce la religión católica se encuentra desorbitado cuando en estas producciones se involucra algo tan propio como rezar un rosario o ir a misa.

Siempre es atractivo ver películas o series que toquen temas serios de manera tan oscura. Cuando se involucran con la fe y el fanatismo se pueden analizar diferentes aspectos. Esto juega con la mente humana y con el morbo..

Pueden ver Misa de medianoche en Netflix.