Marvel asesina Shang-Chi por orden de Disney

Marcel tiene que lanzar Shang-Chi en los cines por presión de Disney a riesgo de fracaso en la taquilla.

El mundo ideal

En un mundo ideal, Disney preferiría estrenar películas de Marvel en los cines pero la nueva película de Marvel no puede esperar más,

Disney hizo acuerdos de distribución con los cines que no puede (o no quiere) cambiar porque necesita trabajar con los cines en el futuro para los super estrenos de más de US$ 1.000 millones cuando las cosas vuelvan a la normalidad, Shang-Chi tiene que salir en el orden de lanzamiento de Marvel, Disney no puede retrasar los principales lanzamientos de Marvel sin tener que reelaborar gran parte (si no todos) de su Disney Plus y su programación teatral.

El resultado final, según The Verge:

Disney está atrapado en el peor de los casos. Tiene que lanzar Shang-Chi en los cines, no puede usarlo para aumentar (inmediatamente) las suscripciones de Disney Plus u obtener más datos sobre lanzamientos híbridos, y probablemente afectará los números de taquilla solo para mantener las cosas tal como estaban.

El problema mayor es que esta realidad no va a desaparecer.

'Black Widow' tuvo que ser lanzado antes de que 'Hawkeye' llegara a Disney Plus, lo que está programado para noviembre.

'Spider-Man: No Way Home' tiene que ser antes de 'Doctor Strange and the Multiverse of Madness', y tiene la complicación adicional de que Sony, no Marvel, está a cargo del lanzamiento: si Sony lo retrasa, se complicará la próxima ola de Marvel de películas en desorden.

'Thor: Love and Thunder' tiene que estar antes de 'Guardians of the Galaxy Holiday Special' (que es un lanzamiento de Disney Plus y tiene la limitación de tiempo de ser lanzado cerca de diciembre de 2022), que a su vez debe estar antes de Guardians of the Galaxy 3.

El próximo programa de televisión de Ms.Marvel tiene que estar disponible antes de la secuela de Captain Marvel, The Marvels.

La temporada 2 de Loki condiciona el calendario de 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' (que ya está confirmado para presentar el regreso de 'Kang the Conqueror', personaje que se estrenó en 'Loki').

El listado no incluye a 'Black Panther: Wakanda Forever' que se vinculará con el próximo programa de Ironheart, o los planes de Capitán América 4....

Explicación escena post-créditos: Shang-Chi

The Verge:

Marvel está atrapada en un ciclo problemático de su propia creación. Los programas de Disney Plus tienen que esperar a las películas, las películas son las que generan mucho dinero y tienen que esperar a los cines, por lo que se retrasan, pero Marvel no puede permitirse retrasar los programas de Disney Plus, ya que están entre los más grandes. sorteos para mantener suscriptores de pago al servicio , que es una parte cada vez más importante de su estrategia comercial .

En última instancia, tiene que ceder algo: ¿lanzan las cosas en los cines antes de tiempo, sacrificando algo de taquilla para mantener a Disney Plus en el buen camino? O retrase todo, dando a los suscriptores la oportunidad de saltarse algunos meses de Disney Plus con la esperanza de que pueda obtener un pago de taquilla más grande en un entorno teatral más normal.