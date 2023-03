Mala noche para Ulises Bueno: Lo tiraron del escenario y le robaron

Según fuentes del entorno de Ulises le confirmaron a Cuarteteando, de Doce TV en Córdoba, le sacaron la gorra que llevaba puesta, auriculares y una cadena que llevaba en su cuello. En un momento quisieron sacarle el micrófono, pero gracias a la ayuda de parte de su equipo logró mantenerlo.

El sitio NotiTropicales, contó que el músico se enojó y, a lo gritos, dijo que “se fueron al carajo, loco qué pasa. ¿Yo les hice algo a ustedes? ¿Por qué me tratan de esta forma? Me robaron las cadenitas, eso no se hace. Hay cosas que no se deben hacer, muchos años laburando de esto, ¿para que me traten de esta forma?”.

https://twitter.com/Inforbanodiario/status/1632884874272014336 #JoseCPaz



Inseguridad hasta en un recital



El cantante de cuarteto, Ulises Bueno, visitó una bailanta, mientras daba su show se agachó para saludar a una fanática y lo tiraron al público. En la multitud sufrió el robo de su gorra, auriculares y cadenad de oro pic.twitter.com/YuQSJOv5J2 — Inforbano (@Inforbanodiario) March 6, 2023

Además pidió que le devolvieran la gorra pero después de un rato Ulises dejó de lado el enojo y, consciente del esfuerzo que hacen sus seguidores para comprar las entradas, siguió con el show para alegría del público que no sabía bien lo que había ocurrido.

Luego de haberse terminado el show, el cantante de cuarteto subió varias publicaciones a su cuenta de Instagram, donde no sólo agradeció a la gente del boliche, sino que compartió varias fotos de su presentación.

poster del show.jpg Anuncio de la disco para el show de Ulises Bueno (Foto: Instagram)

Sin embargo, muchos “uliseros”, como se llaman los fanáticos del cantante, si mencionaron el momento que tuvo que vivir el cordobés. Algunos de los comentarios fueron:

Las bailantas de Bs As no son iguales a las de Córdoba seguramente... acá es un desastre esos lugares! Teatros tenés que hacer en otro tipo de lugares! Nos vemos en el Luna!

Gracias Uli por tanto y perdón por lo que pasó no te merecés que te traten asi!!

Me parece una barbaridad la falta de seguridad para un cantante la responsabilidad va desde el lugar que convoca, poné vallas de contención, el público debe tener distancia del artista. @soyulisesbueno salió 'bien' ponele, vivo, pero podía ser un desastre. La responsabilidad también la tienen los que lo llevan y la lenta reacción de todo el entorno del Caño

------

Más noticias de Urgente24

Acuerdos paritarios: Más gremios superaron el 100%

La bomba y la hiper: "Alberto y CFK llaman a asamblea y dicen chau"

Chau PASO del Frente de Todos en la provincia

C5N (¿o exSIDE?) encontró a Pepín y dejó en ridículo a Interpol