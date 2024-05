Luciano Castro con todo contra Pampita: "Sufre, llora y después lucra"

Embed - Pampita se disculpó con Luciano Castro y Sabrina Rojas

A lo que Castro ironizó: “ ¿Públicas? ¿públicas? Ay, qué lástima. Públicas. Disculpame, Catalina. Te agradezco. No, de verdad, no te rías. Hay algo del valor de las personas. Si tengo que decirte algo a vos, Catalina, te llamo por teléfono. No espero una entrevista con alguien para decir le quiero pedir perdón a Catalina Dlugi porque le dije que era una...’ Te llamo y te digo, ‘Catalina disculpame, me equivoqué'. Entonces yo ahí es cuando creo en tu disculpa", dejando en claro que descreía de la buena fe de la modelo.