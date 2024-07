Los venezolanos elegidos por People en Español para los 50 más bellos

Marjorie de Sousa

La actriz, quien este 2024 ha trabajado en por lo menos tres proyectos televisivos, le ha dicho a People: "Este año he podido hacer muchas cosas, no sé cómo, pero digo ¡wow!". La venezolana también ha destacado el amor por su hijo y cuál es la clave de sus días: “Lo importante es que el día a día lo vivas a plenitud. Dicen que si te va bien en algo te va mal en otro, eso es mentira”.

Daniel Elbittar

Desde hacía muchos años, Daniel Elbittar soñaba con formar parte de “Los 50 más bellos” de People en Español. “A veces uno quiere que las cosas lleguen cuando uno quiera, pero realmente las cosas llegan cuando tienen que llegar”, confesó a People el actor venezolano. El protagonista de la telenovela "El amor no tiene receta" no deja de soñar y comparte: “Dentro de 10 años me veo viviendo en Los Ángeles haciendo películas en Hollywood con mis hijos felices y grandes, y lleno de familia”.

Alejandro Chabán

A sus 42 años, el escritor y actor venezolano Alejandro Chabán ha dicho a People que “Todos los proyectos donde me involucro son para ser libre, crear, sumar. Antes había una necesidad por impresionar y hacerme notar, ahora mi necesidad es aportar, construir en equipo, disfrutar el camino”. También ha hablado de sus sueños: "Hoy en día mi sueño es sentirme saludable física y mentalmente, tener tranquilidad, desprenderme de lo que me distrae de lo verdaderamente importante: ser y hacer feliz a los míos”.

Carolina Sandoval

La presentadora de televisión, Carolina Sandoval, regresó en mayo a Univision como panelista de "¡Siéntese quién pueda!", cuatro años después de su polémica salida de "Suelta la sopa". “Estoy muy contenta y es algo que no puedo ocultar”, dijo a People. Respecto a la belleza, “Yo relaciono la felicidad con la belleza”, afirma la influencer venezolana de 50 años, quien tiene planes de escribir su tercer libro.

