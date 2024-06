Los productores de John Wick vuelven a apostar por un ex Breaking Bad

Embed - NADIE - Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

Tjahjanto no es un novato en el género. El indonesio se hizo un nombre dirigiendo películas de terror como "V/H/S" y thrillers de acción como "The Night Comes for Us" (peliculón, desde ya). Su estilo visceral y enérgico promete llevar a "Nadie 2" a un nuevo nivel de intensidad.

Hay muchos más planes en camino para este talentoso actor

Mientras esperamos ansiosos el estreno, Odenkirk no se queda quieto. El actor ya tiene en la mira su próximo proyecto de acción: "Normal", donde volverá a colaborar con el guionista Derek Kolstad, creador nada menos que de la franquicia John Wick.

Con este equipo detrás de cámaras y Odenkirk al frente, "Nadie 2" pinta para ser uno de los estrenos más explosivos del 2025.

¿Estás listo para otra dosis de adrenalina pura? Recordá marcar la fecha en tu calendario: el 15 de agosto del próximo año, Hutch Mansell volverá a la acción.

