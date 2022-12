image.png Una de las capturas que circularon después de ganar la Copa América.

Al parecer, y por lo que se afirmó en el directo, el Kun Agüero es el más ‘desaparecido’ de los integrantes del grupo. Solo habla cuando tiene ganas y luego desaparece por un tiempo. Esto mismo fue lo que Lionel Messi, el mismísimo capitán de la Selección Argentina, salió a relucir con una seriedad que cortó por instantes el ritmo cómico del directo.

La charla entre ambos amigos se dio de la siguiente manera:

“Vos de dónde estás ahora ¿De dónde haces el directo?” dijo Messi

“Estoy desde un departamento que alquile. En el chat del grupo mandé un banner gigante antes de empezar el mundial y les mandé. Pasa que ustedes son unos giles”, se atajó Agüero.

Y Messi continuó:

“Lo que pasa es que vos no apareces y, cuando apareces, estás al pedo y te acordás y empezás a mandar una atrás de otra. No es así tampoco. Escribís cuando tenés ganas nada más. A veces estamos hablando todos y vos no apareces. Pasan tres días y apareces vos con cualquier cosa. Y empezas a mandar una atrás de otra. Pero no ahora, en general”.

image.png Messi y Agüero se conocen desde hace añares y tienen una vieja relación de amistad.

Por supuesto que todo esto se trata de un comportamiento humorístico y amistoso muy clásico de los grupos de amigos. No pasó a mayores y luego las risas y bromas continuaron. Incluso Messi invitó a Agüero a dormir en su pieza. ¿Si eso no es amistad de verdad entonces qué lo es?

El streaming continuó y hubo muchos otros momentos destacables como las burlas al corte de cabello por parecerse al Papu Gomez. Lo que el Kun Aguero redujo a: Parece Mascherano después del covid.

