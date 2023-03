La pareja secreta de Gallardo: Al descubierto en Europa

Alina Moine también desmiente: "Yo estoy sola"

Incluso, ante los murmullos de pareja, la panelista Luli Fernández se encargó de mostrar un chat con Moine en Socios del Espectáculo, amagando de nuevo con la amistad:

Yo estoy sola en este momento. Marcelo Gallardo y yo, sinceramente, somos muy amigos. De ninguna manera corresponde que yo te responda algo de la vida personal de él Yo estoy sola en este momento. Marcelo Gallardo y yo, sinceramente, somos muy amigos. De ninguna manera corresponde que yo te responda algo de la vida personal de él

En tiempos donde las redes sociales delatan algunos vínculos debido a intercambios de likes y coincidencias entre famosos, poco después de que brindara esa respuesta, algunos comentarios que le hicieron sus seguidores en los posteos no pasaron inadvertidos.

¡HAY ROMANCE Y HAY PRUEBAS! La foto de Marcelo Gallardo y Alina Moine que afirmaría la relación

Estefi Berardi capturó algunos de los contundentes mensajes a los que Moine le dio “me gusta”, que datan de hace dos meses:

"¿Todo eso se come el muñe? Qué crack”; “La novia del muñeco, a full, hermosa”; “¡Ahora a ver a muñeco!”; “Munie, munie, munieee”; “Esos labios, qué bella" "¿Todo eso se come el muñe? Qué crack”; “La novia del muñeco, a full, hermosa”; “¡Ahora a ver a muñeco!”; “Munie, munie, munieee”; “Esos labios, qué bella"

La integrante del panel de LAM (América) recalcó:

Similares otros 50 likes del mismo tema. Gran dato Similares otros 50 likes del mismo tema. Gran dato

Marcelo Gallardo se separó en 2017 de Geraldine La Rosa, luego de casi 30 años juntos y tres hijos: Nahuel, Matías y Santino.

Gallardo.webp

No obstante, en ese período de distanciamiento, la pareja intentó una reconciliación y ahí llegó Benjamín. Para el festejo de sus tres años el menor estuvo acompañado de sus padres y se encendieron las alarmas por un posible reencuentro.

Pero el propio Gallardo también se refirió a ese episodio:

Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos, es una excelente mamá y persona, pero no existe reconciliación alguna. No me gusta hablar de mi vida personal pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestar. No puedo hacerme cargo de lo que hagan o muestren los demás. Me hago cargo de lo que digo y hago yo Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos, es una excelente mamá y persona, pero no existe reconciliación alguna. No me gusta hablar de mi vida personal pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestar. No puedo hacerme cargo de lo que hagan o muestren los demás. Me hago cargo de lo que digo y hago yo

Gallardo - Moine: La foto que destapó el romance

Ahora, según la información brindada por Luli Fernández, se filtró una imagen que los muestra juntos de viaje por Europa y quien los acompaña en la imagen es Mariano, mejor amigo de Gallardo:

marcelo-gallardo-alina-moinejpg.webp

Esta foto fue tomada hace no tantos meses [...] A Mariano se le rompe el celular, con la mala suerte de que ahí es cuando llega la foto. Evidentemente quedó en algún lado Esta foto fue tomada hace no tantos meses [...] A Mariano se le rompe el celular, con la mala suerte de que ahí es cuando llega la foto. Evidentemente quedó en algún lado

La panelista detalló otros pormenores respecto de la imagen que recién ahora logró trascender a los medios:

Él estuvo en Europa y ahora está en Buenos Aires, lo que me dicen es que él decide no blanquear la relación cuando comenzaron los rumores y ella decidió hacer un corte, y ahora él está haciendo todo lo posible para reconquistarla, es una relación que lleva mucho tiempo Él estuvo en Europa y ahora está en Buenos Aires, lo que me dicen es que él decide no blanquear la relación cuando comenzaron los rumores y ella decidió hacer un corte, y ahora él está haciendo todo lo posible para reconquistarla, es una relación que lleva mucho tiempo

