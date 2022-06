markovic2.jpg

En una entrevista con el medio alemán 20Min, la atacante -que sumó un gol en cuatro presentaciones de las Eliminatorias UEFA- planteó su malestar por esta definición que no tiene que ver con su actividad como deportista: “Me gustaban los artículos que me llamaban la futbolista más guapa o una de las más guapas porque me alegra saber que soy guapa. Pero luego aparecieron artículos en los periódicos en los que me describían como la futbolista más sexy. No me gustó eso. También por mi familia. Creo que hay que tener cuidado con lo que se escribe sobre la gente, sobre todo si no la conoces”.