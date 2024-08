James Cameron vuelve a la saga de Terminator con un proyecto "totalmente secreto"

image.png "Terminator: Destino oculto" trajo de vuelta a Linda Hamilton en el papel de Sarah Connor. Pero ni siquiera su aparición pudo salvar a la película del fracaso.

Por otro lado, el director de Avatar también mencionó su interés en el nuevo proyecto animado "Terminator Zero", que saldrá en Netflix y explorará los inicios del Día del Juicio Final y las consecuencias de la guerra nuclear. Cameron aprovechó para dejar en claro que su proyecto no tiene relación con esta serie y, fiel a su estilo, dejó a todos con más preguntas que respuestas. "A veces se tocaban cosas con las que yo había jugado de forma totalmente independiente. Así que tengo un poco de curiosidad. No es una curiosidad ardiente, pero, obviamente, sería bueno ver que le vaya bien", añadió el cineasta.