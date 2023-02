Harrison Ford piloto: Cuando su esposa le dijo que no

Hablamos de volar. Pero él está mucho más involucrado en la actuación física que yo. No me importa correr, saltar, caerme, rodar por el suelo con tipos sudorosos. Tom lo lleva a un nivel completamente nuevo que es bastante sorprendente Hablamos de volar. Pero él está mucho más involucrado en la actuación física que yo. No me importa correr, saltar, caerme, rodar por el suelo con tipos sudorosos. Tom lo lleva a un nivel completamente nuevo que es bastante sorprendente

harrison ford plane.webp Ford lleva décadas volando aviones, de hecho, comparte esta pasión con su colega Tom Cruise

Sin embargo, su pasión por surcar los cielos ha sido mucho menos temeraria, desde que fue hospitalizado en 2015, cuando tuvo un accidente tras volar un avión de la Segunda Guerra mundial y romperse la pelvis en el choque.

Allí fue cuando Calista Flockhart, la cuarta esposa de Ford con la que está en pareja desde hace 12 años, le dijo que no más aviones para ella:

Mi esposa ya no vuela conmigo en aviones antiguos, lo hará en otros [...] Ciertamente no quiero tener que recuperarme de ese tipo de accidente nuevamente [...] Fue realmente difícil para mi familia y fue difícil para mí. Pero volví a volar. Sé lo que pasó. Así que esa es parte de la razón por la que volví.

Calista Flockhart Harrison Ford.jpg Harrison Ford con su actual pareja, la actriz de Ally McBeal, Calista Flockhart

Actualmente, Ford vive la vida del campo por fuera de la ficción, ya que también tiene un rancho en Wyoming desde la década de 1980, donde todavía vive con Flockhart:

Una vez que las personas están establecidas hasta cierto punto, no tienen que estar en un pase de lista en Hollywood, que es un lugar ficticio, de todos modos[...] Esto es Los Ángeles. Llamamos al negocio del cine 'Hollywood'. Pero el negocio del cine está en todas partes ahora. Viví en Los Ángeles durante mucho tiempo antes de irme. Lo quería para mis hijos

Harrison Ford tiene 5 hijos adultos, 4 de sus 3 matrimonios anteriores, y finalmente también adoptó al hijo de Flockhart, Liam.

