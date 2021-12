George Clooney fue y volvió, Gastón va, ¿Ud. se la haría?

Varones de más de 40 años, que ya son padres, son el grupo más numeroso a la hora del procedimiento quirúrgico.

Es un método anticonceptivo reversible, que se realiza a través de una cirugía sencilla.

Gaston Recondo

El periodista deportivo y conductor de TV se sometió a una vasectomía

Tomó esa decisión junto a su pareja, Valeria Marcovecchio

Se practicó la operación hace varios meses pero la noticia nunca trascendió.

Gastón le dijo a su esposa que no era justo que ella tuviera que seguir tomando pastillas anti conceptivas.

recondo.jpg Gastón Recondo y su familia.

Chicho Serna

A los 52 años, el volante defensivo colombiano twitteó:

"Hola, amigos. He decidido junto con mi esposa hacerme la cirugía de la vasectomía. Ya hemos considerado que es el tiempo justo. Y quiero recomendárselo a todos los hombres, es un tema de responsabilidad y compromiso. Debemos tener mucho cuidado. Quienes hemos tomado la decisión, que lo hagamos tranquilamente", expresó desde el quirófano en una clínica de Bogotá.

Antonio Ríos

El famoso cantante chaqueño de cumbia y folclore tiene 20 hijos cuyas edades oscilan entre los 18 y los 42 años.

Actualmente, está en pareja con su ex cuñada, la tía de uno de sus hijos.

Antonio contó que mantiene el contacto con toda su prole. Todos coinciden en el día de su cumpleaños.

Con tantas mujeres que pasaron por su vida, Antonio reveló que nunca usó un preservativo, porque considera que los 2 tienen el mismo derecho a cuidarse.

Pero, después de lograr tan amplia descendencia, el popular artista reconoció que se hizo una vasectomía.

antonio rios.webp Antonio Ríos.

Juanes

El autor de éxitos como ‘La camisa negra’ se practicó esta solución hace ya una década.

“Estuve como 4 días en recuperación” reconoció el cantante.

Juanes, padre de Luna, Paloma y Dante. No descartó la idea de tener otro hijo más adelante. “Creo que si algún día quisiéramos tener otro hijo pues, no sé, haríamos la operación de inversa o algo así, no sé. Pero por ahora estamos muy contentos con nuestros tres hijos y estamos dedicándoles todo el tiempo a ellos”.

George Clooney

El popular galán de Hollywood fue uno de los varones que pudo revertir una vasectomía.

Cuando conoció a su actual esposa hizo una operación inversa y logró ser padre de mellizos con más de cincuenta años de edad.

George Clooney reveló en enero de 1997 que se había sometido a este proceso para asegurarse de que no podía ser padre. “No veo teniendo hijos nunca”, declaró entonces. Pero, está claro que Amal ha cambiado la vida del actor y director y su manera de pensar acerca de su futuro y de la paternidad.

Pero cuando se casó con Amal decidió tener hijos con ella: un niño y una niña.

amal.webp Amal Ramzi Alam Uddin y sus 2 hijos con George Clooney.