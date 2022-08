Ewan McGregor recorrió argentina en moto y es viral

“Podríamos cargar las baterías aquí. Parece una tienda de electrónica”, le dice Ewan a sus compañeros de viaje andando en las calles de Chilecito. Luego se lo ve en el lugar hablando con los dueños de la casa, que los recibieron con total hospitalidad.

El actor charla con la dueña, Vanesa, con quien intercambian un diálogo amigable, aunque la mujer no reconoce al actor: “Lo grandioso de esta situación, es que llegamos aquí pensando que era una tienda de estéreos, como esos lugares donde se instalan estéreos en los autos. Pensamos que tendrían energía, así que entramos. Y resulta que solo es su cochera. Su casa está atrás. No es una tienda, pero nos dejaron conectarnos. Nos dieron comida. Fue muy gracioso. Y nosotros... ¡Ellos no nos conocen!”, agrega el actor en el clip, a lo que continua:

¡Cielos! Acabamos de llegar. Somos extraños, y ahora usamos su electricidad y comemos su comida. Una de las cosas que siempre recordaré de este país es la gente. La gente aquí es increíble, asombrosa. Amigable, atenta, de puertas abiertas... Nadie nunca nos dijo que no. Es un grandioso lugar en el mundo. Me da pena irme ¡Cielos! Acabamos de llegar. Somos extraños, y ahora usamos su electricidad y comemos su comida. Una de las cosas que siempre recordaré de este país es la gente. La gente aquí es increíble, asombrosa. Amigable, atenta, de puertas abiertas... Nadie nunca nos dijo que no. Es un grandioso lugar en el mundo. Me da pena irme

https://twitter.com/Tschapire/status/1557791881412608001 Estás en tu pueblito perdido en la Argentina y te cae a la hora de la siesta Obi Wan Kenobi para recordarte que somos buena gente, nunca olvidemos eso, que no nos hagan pensar lo contrario. May the Force be with you, always pic.twitter.com/yQ1F3zE7XA — Tobiaslandia (@Tschapire) August 11, 2022

McGregor llegó al país el 28 de agosto de 2019, previo al estallido del covid, junto a su director David Alexanian, con quien ya había recorrido Rusia, Mongolia, Escocia, África, y muchos otros países. En este viaje, su objetivo era llegar desde Ushuaia hasta la Ciudad de Los Ángeles en California.

Grabó desde septiembre y diciembre, capturó más de 20.000 kilómetros a través de trece países y completó la trilogía de la serie de viajes que se encuentra en la plataforma de la manzanita.

image.png La serie se encuentra en Apple+ y esta disponible en este momento.

“Me encantó la Argentina. La amé y estuve mucho tiempo ahí. Es un país inmenso, nos llevó bastante tiempo recorrerlo. Fue tan divertido, por dios, qué tierra más hermosa”, concluyó luego tras el viaje en diálogo con La Nación.

