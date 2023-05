Eric Cantona protagoniza la nueva película furor de Netflix

Cantona debutó en los cines en 1995, con "La alegría está en el campo" y al momento cuenta con más de una docena de películas y otra decena de participaciones en ficciones.

En una entrevista con la revista Panenka le consultaron sobre su elección por la actuación, a lo que respondió: "No tengo ningún plan para mi carrera. Mis elecciones no son más artísticas o mejores que las de los demás, no tengo una filmografía ejemplar. Me he equivocado muchas veces, pero hago simplemente lo que tengo ganas de hacer. Yo no soy un intelectual, no veo el mundo de forma intelectual, lo que me interesa es la relación carnal".

