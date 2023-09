Elon Musk, su 'modo demonio' y pasión por vodka y Coca-Cola

"Calculé el peso de la comida y el peso del vodka, y resultaron ser aproximadamente iguales", dijo Musk a su biógrafo. Luego, escribe Isaacson: "Musk, que sostenía su cabeza con una mano, perdió el conocimiento y se golpeó la cabeza contra la mesa".

Después de este incidente, el empresario tuvo otra reunión con sus colegas rusos, pero las negociaciones fracasaron: según el autor del libro, Musk pensó que había acordado comprar 2 misiles Dnepr por US$ 18 millones pero los vendedores pidieron US$ 18 millones por cada uno (US$ 36 millones en total). Cuando Musk rechazó estos términos, los rusos aumentaron el precio a US$ 21 millones por cada cohete y se burlaron de él, diciéndole: "Oh, chico, ¿no tienes dinero?".

En enero de 2023, Elon Musk escribió en X (su red social ex Twitter) que no le gusta ni el sabor ni el efecto de la mayoría de versiones de alcohol, pero "hay algo maravilloso en una buena copa de vino tinto". Fue fotografiado con esta bebida por periodistas durante la final de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar en diciembre de 2022.

Pero en 2014, en la plataforma Reddit, Musk había calificado al whisky como su bebida alcohólica favorita y dio una respuesta similar en agosto de 2022 mientras se comunicaba en X con inversores de la cripto Dogecoin. Con una dosis triple de esta bebida, apareció en el podcast Joe Rogan Experience en 2018, episodio durante el cual también consumió marihuana.

Sin embargo, el refresco favorito del empresario era la Coca-Cola Light, y en una entrevista con la revista Inc en 2007, reveló que se vio obligado a reducir su consumo de refresco porque bebía 8 latas al día y se sentía tan agotado que empezó a "perder visión periférica."

Desde entonces, Musk ha cambiado a una versión descafeinada de la bebida (¿Zero?). En noviembre de 2022, publicó una foto de “su mesita de noche”, que contenía 4 latas de Coca-Cola y un par de pistolas. Se desconoce si la foto fue tomada por el propio empresario y si realmente muestra su mesita de noche.

El libro biográfico 'Elon Musk', de Walter Isaacson, fue publicado en USA hoy 12/09.

Según el sitio web de la editorial, el autor "siguió a Musk durante 2 años, asistiendo a sus reuniones, caminando con él por las fábricas y pasando horas entrevistándolo a él, a su familia, a sus amigos, a sus colegas y a sus adversarios". La versión electrónica se puede comprar por US$ 16,99, la versión en audio costará US$ 34,99 y el libro en papel de tapa dura US$ 35.

Según The Guardian, la biografía menciona

la difícil relación de Musk con su padre,

la adquisición de la red social Twitter ,

, sus intentos de 'reclutar' al entonces alcalde de Nueva York, Rudy Giulliani como intermediario político en 2001; etc.

Crimea

El 07/09, se filtró que en 2022, Musk desactivó las comunicaciones por su red de satélite Starlink en la región de Crimea para interrumpir el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania a la Armada rusa.

El propio Musk explicó más tarde que no apagó el sistema; inicialmente no funcionó en esa área y la parte ucraniana pidió encenderlo.

Según Musk, se negó porque su empresa SpaceX se habría visto involucrada en la escalada del conflicto. Esta versión también fue apoyada por el autor de la biografía.

Claves

Isaacson comparte lo que aprendió siguiendo a Musk.

Por ejemplo, la idea del 'modo demonio' para explicar los impulsos temperamentales detrás de algunos de los éxitos... y fracasos de Musk.

Isaacson detalla otras formas en las que los métodos del multimillonario le han ayudado a convertirse en el hombre más adinerado del mundo.

El autor había popularizado el concepto del 'campo de distorsión de la realidad', sobre el cofundador de Apple, Steve Jobs, que consistía en su capacidad de alterar la percepción para motivar a otros.

En cuanto al 'modo demonio' de Musk, estuvo en exhibición en 2018 mientras él luchaba por aumentar la producción del sedán Tesla Modelo 3, iniciativa que casi destruyó a la compañía de automóviles eléctricos.

Esa mala experiencia ayudó a Musk a elaborar 5 mandamientos sobre cómo quiere que sus trabajadores resuelvan los problemas en todas sus empresas:

Cuestiona cada requisito. Elimina cualquier parte o proceso que puedas. Simplifica y optimiza. Acelerar el tiempo del ciclo. Automatizar.

"Sus ejecutivos a veces mueven los labios y pronuncian las palabras, como si cantaran la liturgia junto con su sacerdote", escribió Isaacson sobre el mantra de Musk.

Musk reconoce que habla a menudo sobre este enfoque: "Me convertí en un disco rayado en el algoritmo. Pero creo que es útil decirlo en un grado molesto".

El enfoque se basa en un método de larga data para la resolución de problemas llamado 'Primeros principios', promocionado por Musk, que divide las tareas en sus aspectos más básicos sin volver a lo que se hizo antes.

"El algoritmo es un proceso de 5 pasos no sólo para fabricar buenos productos y diseñarlos, sino también para fabricarlos", dijo Isaacson.

Comienza diciendo que hay que cuestionar todos los requisitos y, cuando habla de primeros principios, se refiere a mirar la física. Si alguien dice que no, no podemos construirlo a este precio. Díganme cuánto cuestan los materiales. Dime exactamente qué implica esto y luego dime si puedes o no hacerlo. Comienza diciendo que hay que cuestionar todos los requisitos y, cuando habla de primeros principios, se refiere a mirar la física. Si alguien dice que no, no podemos construirlo a este precio. Díganme cuánto cuestan los materiales. Dime exactamente qué implica esto y luego dime si puedes o no hacerlo.

Otra lección de Musk es nunca pedirle a un empleado que haga algo que usted no está dispuesto a hacer. Luego, contratar empleados en función de su actitud.

"Uno de sus problemas es que la gente a veces tiene miedo de contarle las malas noticias", dijo Isaacson. "Pero quienes tienen éxito con Musk son aquellos que se dan cuenta de que hay que darle malas noticias incluso si esto resultará en algunas escenas desagradables".

Claire Boucher, conocida como 'Grimes', cantante y madre de 3 de los muchos hijos de Musk, fue quien acuñó el término 'modo demonio', y lo describe así: "Sucede cuando (Musk) se oscurece y se retira dentro de la tormenta en su cerebro. El modo demonio causa mucho caos, pero también él se hace mierda".

¿Es lo que sucedió con su gestión de la red social X?

En 2 años Isaacson comprobó el 'modo demonio' de Musk varias veces. Según él, esas raíces se remontan a la infancia de Musk.

Es casi como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una nube se acerca y él entra en trance y puede ser duro de una manera fría. Nunca se enoja mucho, nunca se pone tan físico, pero es fríamente brutal con la gente y después casi no recuerda lo que ha hecho. A veces digo, ¿por qué le dijiste eso a esa persona? Y me mirará sin comprender, como si no recordara lo que pasó mientras estaba en modo demonio. Es casi como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una nube se acerca y él entra en trance y puede ser duro de una manera fría. Nunca se enoja mucho, nunca se pone tan físico, pero es fríamente brutal con la gente y después casi no recuerda lo que ha hecho. A veces digo, ¿por qué le dijiste eso a esa persona? Y me mirará sin comprender, como si no recordara lo que pasó mientras estaba en modo demonio.

Isaacson describió haber visto emerger el 'modo demonio' cuando Musk descubrió vacía la plataforma de lanzamiento de SpaceX en el sur de Texas una noche.

"Entonces, él ordenó a 100 personas que vinieran de diferentes partes de SpaceX para que todos trabajaran las 24 horas del día aunque no fuera necesario".

"Es un imán para el drama", dijo Kimbal, hermano menor de Musk, a Isaacson. "Es su compulsión, el tema de su vida".

