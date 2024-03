El tierno saludo de Lali Espósito a Fito Páez por su cumpleaños

"Yo estoy distanciado de Lali, estoy con un tema previo a esto. No quiero opinar de la pelea con el presidente, porque va a estar teñida de los rencores que vos sabés que yo tengo hacia la gente. Yo soy muy rencoroso", dijo en diálogo con Ángel de Brito.





Embed - Marcelo Polino habló de su vínculo con Lali Espósito: "EStoy distanciado, se portó mal conmigo"



Y siguió: "Cuando yo voy a Telefe a trabajar, yo tenía un programa pegado a La Voz. Salía de ahí y un día le digo: 'Lali, podés venir, te necesito. ¿Me hacés la gamba?'. El estudio estaba pegado al lado. 'Bueno, dejame ver, no sé qué', me dice. No vino nunca. Hasta ahí todo bien porque podés elegir no ir".

Sin embargo, posteriormente añadió una anécdota que tuvo como protagonista a Nacha Guevara. La reconocida cantante y actriz quería hacer un dueto con la joven artista pero jamás contestó. "Ella se portó horrible con Nacha y Nacha nunca lo contó. Ella lo dio vuelta todo", dijo molesto.

