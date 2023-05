El Gran Lebowski: Jeff Bridges amaga con filmar secuela

Como si de alguna forma intentara usar psicología inversa, Bridges completó la idea expresando su total admiración hacia los cineastas que le dieron vida a su papel:

No sabes lo que van a hacer, así que como son sorprendentes, no creo que hagan una secuela. Pero por otro lado, si digo que son sorprendentes, tal vez me sorprendan y la hagan No sabes lo que van a hacer, así que como son sorprendentes, no creo que hagan una secuela. Pero por otro lado, si digo que son sorprendentes, tal vez me sorprendan y la hagan

Otras apariciones de El Gran Lebowski

A principios del 2019, Bridges volvió a calzarse el traje de The Dude, participando de un anuncio comercial con Sarah Jessica Parker vestida nuevamente como Carrie Bradshaw (su interpretación protagonista de Sex and The City) que se realizó para ser emitido durante la final anual del Super Bowl.

Stella Artois - "Change Up The Usual"

En el comercial de cerveza, Carrie entra a un restaurante y sorprende a los empleados ya que no ordena un trago Cosmopolitan, como es su costumbre, sino una cerveza. Lo mismo sucede con The Dude, quien pide lo mismo en vez de un White Russian.

