¿Divorciado por Yellowstone? Kevin Costner lanzó ultimátum

Por su parte, en el escrito de divorcio que presentó la ex esposa de Costner ante la Justicia alegó como motivo de la separación “diferencias irreconciliables ”. Según confirmaron a la revista People, otro de los desencadenantes fue el nuevo proyecto de Costner: " Él está obsesionado desde el año pasado con las grabaciones de Horizon y a ella eso no le gustaba. No quería que se embarque en otro proyecto”, concluyó.

La drástica decisión de Kevin Costner y el ultimátum a Yellowstone

Paramount confirmó que el estreno de la segunda parte de la temporada 5 de Yellowstone llegará en noviembre de este año. Y si bien será el final de la serie, que continuará con un spin-off pero no tendrá nuevas temporadas, aún ronda la incertidumbre.

Según informó Entertainment Tonight (ET), las discrepancias del actor con Taylor Sheridan, el guionista y director de 'Yellowstone', llevaron a una enemistad irremontable. Tras el paro de guionistas en Hollywood, la serie detuvo la producción de la quinta temporada, donde quedan capítulos por grabar.

Según trascendió, Paramount estaría teniendo problemas en las negociaciones con Costner sobre el rodaje de los episodios restantes de 'Yellowstone'. La exigencia de Costner es saber cuál es el plan de Sheridan y luego decidir si le convence o no.

Otro de los rumores que trascendió, es que desde el estudio esperaban poder contar con él con un periodo de entre 30 y 45 días, mientras que el equipo del actor propuso un margen de entre 1 y 3 semanas. Aunque el abogado de Costner negó dicha situación.

Yellowstone | Temporada 5 | Trailer Oficial | Paramount+

Lo cierto es que más allá de su separación o la enemistad con el director, Costner está centrado cien por cien con el rodaje de Horizon, un proyecto que planea hace años. Será una saga de cuatro películas, donde Costner se ocupa de la producción y dirección.

Aunque todavía no hay una sinopsis oficial, la saga contará 15 años de la historia de EE UU, con la Guerra de Secesión y la expansión hacia el Oeste como ejes del relato y según reveló estará protagonizado por "familias, amigos y enemigos tratando de descubrir qué significa ser los Estados Unidos de América".

