Entonces, Latorre le recriminó: "Sí, yo fui cornuda, fui víctima de otra como vos".

Eso enfureció a Jaitt, quien rápidamente salió a responderle por hacer alusión a su hermana, que ya no se puede defender: "¿Cuándo va a entender esta señora que fue víctima de su marido? Basta de echarle la culpa a las mujeres. El que buscó en otro lado lo que no le das, Yani, fue Gambeta", retrucó.

Y siguió:

Yanina no supera la humillación que vivió con Natacha, que obsesión tiene. Con la memoria de mi hermana no se jode. Voy a contar la parte que no se sabe del PuntitaGate. ¿Quieren saber cuánta plata puso Gambeta para callar a Natacha? Según ella no salió un peso

En este marco, la desafió: "¿Se bancará, Yanina, un mano a mano televisivo conmigo? Cada vez que fui a LAM, se levantó y se fue".

¿Quieren saber cómo se llama la persona que le arregla las amantes a Gambeta cuando viaja a comentar los partidos en el exterior? 'Es información', como dice ella. Sabe la info de todos menos la de su marido...

Luego de decir que "los compañeros de Gambeta en la señal donde trabaja, saben todo. Cuando hay viaje al exterior, hay fiesta para el comentarista", filtró: "Gambeta usa de bulo la casa de un amigo que se dedica a la...".

Por si esto fuera poco, el conductor radial pegó una captura de pantalla:

image.png Otra vez, explotó el conflicto entre la familia de Natacha Jaitt y los Latorre.

Causa judicial por la muerte de Natacha Jaitt

El 7 de octubre, la integrante del ex grupo vocal Bandana, María Elizabeth Vera, más conocida como Lissa Vera, tuvo que declarar en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Única de Tigre -Entre Ríos 559 de la localidad de General Pacheco, partido de Tigre- por la muerte de Natacha Jaitt el 23/02/2019 en el salón Xanadú.

En un móvil del programa Nosotros a la Mañana, Lissa Vera se presentó ante el Ministerio Público Fiscal y, si bien no quiso brindar muchas explicaciones, la ex Bandana afirmó que debe "resolver un asuntito".

Silvana Ianniello, la abogada de la familia Jaitt, fue quien solicitó a la Fiscalía la convocatoria a la ex Bandana: “la señora Vera contradice sus dichos respecto a si estaba en conocimiento de la reunión que se llevó a cabo en el salón Xanadú” (donde falleció Jaitt).

En su declaración testimonial del 27/02/2019, Vera había asegurado: “Yo nunca supe de la existencia de una reunión entre Natacha y Raúl con el dueño de Xanadú, ni siquiera supe que la misma se había concertado con anterioridad”.

De acuerdo a lo que se filtra del expediente, en la sede penal, será citado a indagatoria Nacho Viale, nieto de Mirtha Legrand y productor general del programa de El Trece.