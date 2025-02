"Creí que se había matado": Susana Giménez detalló cómo fue el accidente de su hija

Moria Casán cruzó a Susana Giménez

Susana Giménez en más de una ocasión se mostró a favor del gobierno de Javier Milei y en diálogo con Jonatan Viale dio una nota en la que no evitó tirarle flores al Presidente.

Asimismo, en un cierto momento de la nota que salió por TN, la diva aseguró que antes daba vergüenza decir "somos argentinos" y su comentario causó repercusión.

Al respecto, Moria Casán la cruzó y en diálogo habló con El Observador dijo: "Lo generalizó. Hubiese dicho: 'A mí me da vergüenza ser argentina'. Pero 'antes daba vergüenza ser argentina' es muy too much".

"Si te da vergüenza ser argentina, imagínate, te da vergüenza la gente que hizo famosa. Te tendría que dar vergüenza tu carrera entonces. ¿No? Porque la gente que la hizo famosa es la gente de este país", agregó tajante.

