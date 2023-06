Con comunicación sobre género, Pepsi confunde a la hinchada

https://twitter.com/KarinaLMariani/status/1665436327725105152 Enormes los pibes de @PepsiArgentina

De ahora en más línea pecccccsi para todo el mundo.

Fuiste @CocaColaAr, reventá. pic.twitter.com/utybeWkRKE — Karina Mariani (@KarinaLMariani) June 4, 2023

https://twitter.com/DEBORAHKAHAN1/status/1665458847329185804 Edu, Pepsi tiene razón. Los géneros son para la música. No para las personas. Las personas tienen sexo. Masculino//femenino. Besos https://t.co/ZEQZDDvWlO — DEBORAH KAHAN (@DEBORAHKAHAN1) June 4, 2023

Y ya que estamos, recordemos una publicidad de tiempos menos confusos, con menos fobia y paranoia:

https://twitter.com/juatmanmenorca1/status/1665779604945092608 Mientras MICHAEL J. FOX rodaba

“Regreso al futuro 2”, PEPSI le llamo para grabar un anuncio, el cual acepto por supuesto, paralizando e interrumpió el rodaje de la película. Aquello irritó bastante a Robert Zemeckis y Bob Gale.

Dicho esto el anuncio mola mucho pic.twitter.com/otc0xnkzqe — Juanma (@juatmanmenorca1) June 5, 2023

Volvamos al debate del día:

https://twitter.com/jorgenomefui/status/1665681850637991939 La verdad es que la campaña de Pepsi es tan mala que hay la misma probabilidad de que también alguien antifacho recontraprogre lea esa etiqueta y entienda que habla en contra de lo que Edu cree que hablan a favor.

A mí me pareció casi del Opus la frase leída a la pasada https://t.co/WJUHAEMtrc — Jorge M (@jorgenomefui) June 5, 2023

https://twitter.com/zixv65/status/1665108785327751169 Se acuerdan cuando les dije que los de Pepsi max eran unos panqueques?bueno cuando empezó a verse más la diversidad de genero Pepsi max ponia esta publicidad... ahora se hacen los lgbtfriendly ignoren lo de abajo pic.twitter.com/MYhTzgQ6Wt — Zixv Dibujos Y Mas (@zixv65) June 3, 2023

La periodista Karina Mariani planteó el debate:

"2 cosas estimados ofendidillos:

1. Un montón de gente ofendida porque consideran que "lo que quisieron decir es "otra cosa". Amigos si quisieron dar un mensaje 'woke' y es "malinterpretable" se festeja.

2. Existen 2 sexos. Género (como explica Jordan Peterson en 'What's a Woman?') es un término ambiguo y usado como constructo del constructo. Así que me importan un pepino los géneros que son categorías zurdas e inconsistentes."

Respuesta de @PabloPielDeLobo:

"Desde la "lógica" woke es un mensaje queer de "estallido de categorías". Forma parte del sistema de adoctrinamiento que anula toda clasificación en pos de la "igualdad". Entiendo tu interpretación. Sé lo que sostiene Peterson. Pero el mensaje de Pepsi va en el sentido de Butler."

Contraofensiva de Mariani:

"Y qué me importa si lo hicieron tan mal que es malinterpretable? Es como si en una guerra el enemigo mata a uno de los suyos y vos lo revivis porque no lo mató queriendo."

AndresRuzicka:

"Crack los de Pepsi que usaron tan bien las palabras que nadie sabe si es para un lado a para el otra jajajajá."

Acotó Pablo Exposito:

"Es confuso porque el wokismo es una contradicción con patas: el género es un constructo social opresivo, pero en lugar de eliminarlo, regulamos cuatrocientos géneros..."

Pablo Salvador Agnello:

"El lenguaje antes que para comunicar, es para pensar, razonar. Rompen el lenguaje y tienen sus consecuencias. Por eso recaen en ‘sinsentidos incomunicables’ y quedan en un loop infinito del ‘donde dije digo digo diego’."

Lo más concreto para cerrar el fiasco comunicacional de Pepsi es de @fla_oca:

"Yo la compro a veces pues es más barata que Coca. Nada más Jajajá."

https://twitter.com/DEBORAHKAHAN1/status/1665443224998010880 Tampoco tomes Coca entonces, Edu. pic.twitter.com/4qFFChlWOr — DEBORAH KAHAN (@DEBORAHKAHAN1) June 4, 2023

https://twitter.com/groncho2000/status/1665479665526480899 Pepsi hizo un lema que puede ser reivindicado por zurdos y fachos. Desde la propaganda con MJ que no la pegaban así. pic.twitter.com/fzgtN0N181 — Groncho (@groncho2000) June 4, 2023

Tiene razón @fla_oca: Así triunfó Pepsi, que nació en 1893, con el nombre 'Brad's Drink' (La bebida de Brad), por el farmacéutico Caleb Bradham, en New Bern, Carolina del Norte, para ayudar a la digestión y aumentar la energía.

Coca-Cola ya existía: nació el 08/05/1886.

Fue rebautizada como Pepsi-Cola en 1898. Su comunicador en 1909 fue el competidor de automovilismo Barney Oldfield: "Delicioso y saludable". Pero en 1923, entró en convocatoria de acreedores.

La marca Pepsi pasó a Roy C. Megargel, quien se quedó sin financiación suficiente. El siguiente comprador fue Charles Guth, presidente del fabricante de dulces y minorista Loft, Inc., peleado con The Coca-Cola Company porque no le concedía un descuento adicional en jarabe.

3 veces intentó venderle Pepsi-Cola a Coca-Cola y siempre le dijeron que no.

Pero durante la Gran Depresión, Pepsi hizo el milagro: una botella de 12 onzas (355 ml), reemplazando la de 6,5 onzas (192 ml) al mismo precio de US$ 0,05 la botella, con un jingle:

"Pepsi-Cola da en el clavo / 12 onzas completas, eso es mucho / El doble por 5 centavos también / Pepsi-Cola es la bebida para ti".

Precio mata competencia. En cuanto a la comunicación transgénero (tanto para los conservadores como para los 'progres'), parece más un error que un acierto. Consejo: rompan con esa idea de que si Coca-Cola lo hizo Pepsi también debe hacerlo.

