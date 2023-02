Choque generacional: Santi Maratea vs. Carlos Maslatón

Santi Maratea y Carlos Maslatón.jpg

En una entrevista que le realizaron hace pocos días, Maslatón "tiró la primera piedra" del conflicto al desautorizar a Maratea como "hombre de negocios". "No sabe de números, no sabe sacar las cuentas, no tiene sentido de la dimensión de las cuentas" aseguró, y además se animó a arriesgar que "400 palos es poco", en base a las cifras que maneja "Santi" en sus campañas solidarias.