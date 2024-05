Cannes: Megalópolis de Francis Ford Coppola es considerada un "suicidio creativo"

Las primeras reseñas han dividido ferozmente a los críticos. Mientras Bilge Ebiri de Vulture la califica como "la cosa más loca que he visto en mi vida", Jason Gorber de AV Club la describe como " una epopeya mágica, serpenteante y enloquecedora". Por otro lado, voces como Matt Neglia de Next Best Picture la desacreditan rotundamente, tildándola de " desastre" en cuanto a historia y personajes.