Bisexualidad, marketing de Lali Espósito ("Hay que comer")

Una noche enamoradas / Después nos volvimo' a ver / Ya le dimos la portada / Ahora dame de comer (...)".

Lali Espósito es jurado del programa La Voz, por Telefe (Viacom / Paramount). Y es cierto que de algo hay que comer. La campaña de prensa demostró impacto y las declaraciones rodaron por la Red.

A La Voz no le va tan bien como antes en el ranking de Ibope, pero no le va mal, cuando llega a su final el lunes 12/09. Lali ayuda a 'calentar' la pantalla de despedida.

Antes, se había realizado otra acción de prensa, con Ricardo Montaner rechazando un supuesto gesto de hartazgo que le habría prodigado Lali estando ambos en el aire. Montaner, quien afirma tener valores cristianos, reaccionó con un consecuente "amo a todos".

"Amo a los que aman y tiran buena onda, pero mas amo a los 'odiadores gratuitos' q invierten su tiempo en intentar que los vean, que los noten, que los descubran. Nunca el odio va a prevalecer x mas q insistan".

https://twitter.com/montanertwiter/status/1567007007223476225 Amo a los que aman y tiran buena onda,pero mas amo a los “odiadores gratuitos” q invierten su tiempo en intentar que los vean,q los noten,q los descubran.

Nunca el odio va a prevalecer x mas q insistan.

Hacemos #LaVozArgentina @telefe @lalioficial @MauYRicky @sole_pastorutti — Ricardo Montaner (@montanertwiter) September 6, 2022

Fue más efectivo como campaña de prensa lo de Lali. Quizás porque tiene un tema nuevo que promocionar ('2 son 3') y un recital que vender el 03/12.

El escenario para ir hacia la bisexualidad fue preparado y promocionado 24 horas antes.

https://twitter.com/nadiedicenada_/status/1567244796804173824 MAÑANA LALI EN #NDN @lalioficial



Llegó el día bbs. No te podes perder esta TERRIBLE nota, sumate a LUZU TV desde Youtube y Twitch pic.twitter.com/KKXj9oMa9F — NADIE DICE NADA (@nadiedicenada_) September 6, 2022

El otro Montaner

En cuanto a Montaner, heterosexual, resulta que hay otro Montaner que sí apostó por el marketing de la bisexualidad antes de casarse con Stefi Roitman: el hijo, Ricky Montaner.

La web Homosensual aportó su complicidad y lo relató así:

"Ricky Montaner y J Balvin subieron unas fotos donde se comparten mucho amor. Los dos cantantes están enamorando a los usuarios de redes sociales con estas imágenes. En ellas se aprecia a los dos jóvenes mientras se abrazan y uno de ellos le da un beso al otro."

"Los cantantes también dejaron ver que estaban felices de mostrar estas fotos. Asimismo, los dos famosos no tuvieron miedo de que los vieran darse cariño."

j-balvin-ricky-montaner-1.jpg Ricky Montaner y J. Balvin.

Ricky Montaner fue quien respaldó a Christian Chávez, el integrante del grupo mexicano RBD, versión azteca de Rebelde Way, cuando se casó con quien hasta entonces era su novio.

Fue cuando Chávez salió del toilette: "¿Ya no quiero mentir y mentirme por miedo, adoro lo que hago, cantar y actuar es mi vida, mi pasión, jamás podría hacer algo distinto, me siento muy mal por no haber podido compartir esto antes con todos mis fans, que son los que más me preocupan y por lo cual decidí ser honesto?".

El sexo no convencional, dirían los abuelos, parece que 'garpa' en repercusión mediática... siempre que sea con famosos.

