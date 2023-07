Benjamín Vicuña se enfrenta a los rumores: "Justo estaba..."

"Evidentemente, estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo. Pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, como la gente banca en el teatro, el de pareja que lo he vivido” Sostuvo el actor. "Evidentemente, estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo. Pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, como la gente banca en el teatro, el de pareja que lo he vivido” Sostuvo el actor.

Quien posteriormente hizo hincapié en el hecho de haber residido en la Argentina durante más de 15 años, expresando su profunda gratitud y orgullo por la tierra que lo recibió con los brazos abiertos, “Tengo la suerte de que amo este país, incluso... No, frases polémicas, no voy a seguir regalando”, dijo entre risas. “Veo que ustedes son mucho más críticos con ustedes mismos y yo veo un país hermoso, generoso y lleno de talento”, culminó Vicuña, disipando cualquier expectativa, que pudo haber surgido entre los internautas.

