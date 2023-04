Bailando 2023: Tinelli no quiere que Lourdes Sánchez opine

El primero es el Tirri, primo de Marcelo y Tomás Holder, ex Gran Hermano. De acuerdo con Intrusos, el siempre conductor de Showmatch también esclareció en torno a las dudas sobre si Alfa, el polémico y también ex partícipe del icónico reality de Telefé, que pese a las especulaciones, todavía no está confirmado para ser parte del Bailando 2023.