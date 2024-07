Arnaldo André reveló el look que jamás usaría en la calle

Arnaldo André bancó a Javier Milei

Hace algunos días Arnaldo André dio una nota para Teleshow en la que reconoció su apoyo por el presidente Javier Milei.

“Me gusta porque pienso que el cambio era necesario. Hay que darle una oportunidad. Todavía no podemos decir que bajó la inflación, qué sé yo. Pero hay que esperar”, dijo.

Y agregó: “Lo único que lamento es que esa espera la podemos bancar nosotros, pero hay mucha gente que no puede: hay cosas que aumentan y no pueden pagarlas. Mis dos hermanas están jubiladas. Una de ellas vive sola y a veces veo la expensa que tiene que pagar. No le alcanza”.

“Y hay mucha gente que por ahí no puede pagar alquiler, y no tiene donde vivir. Ahí es donde yo no puedo hacer nada, más que ayudar a mi familia, pero tampoco me mantengo al margen. Aquí hay una realidad y yo la conozco, la veo”, completó el artista.

