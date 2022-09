Amazon Prime Video: 25 millones pueden ser un problema

Cuando fue informada que había superado los 25 millones de televidentes, Jennifer Salke, directora de Amazon Studios, festejó y festejó. Sin embargo, al día siguiente, quizás, Salke ya no se encontraba con un ánimo de jolgorio.

Salke: "Tolkien es el verdadero origen del género fantástico".

Espada de doble filo: por ese motivo tiene muchísimos seguidores, que resultan un público tan cuidadoso como implacable."

Terrible para Bezos, quien había comentado que uno de sus hijos, cuando supo que Amazon Studios había comprado los derechos, le dijo: "Papá no jodas esto".

Sin embargo, parece que Bezos lo está jodiendo en serio.

Según los informes, Amazon decidió demorar 3 días las revisiones de los usuarios de todo su contenido en Prime Video: la demora ayuda a evitar el bombardeo de reseñas, en particular con comentarios negativos.

Un representante de Amazon le dijo a Variety que implementó la política para darle tiempo al servicio para evaluar si la reseña de un usuario proviene de un espectador real, no de un bot o troll que busca secuestrar la sección de reseñas: 'The Rings of Power' (El Señor de los Anillos) está lidiando con una afluencia de críticas negativas.

La serie ofrece una versión diferente del universo de 'El Señor de los Anillos', de JRR Tolkien, y está ambientada durante la Segunda Edad de la Tierra Media.

A pesar de los esfuerzos de Amazon por contener una ola de malas críticas en su plataforma, otras webs tales como Rotten Tomatoes y IMDb, propiedad de Amazon, reciben todo lo que Amazon demore o filtre.

En 2019, Rotten Tomatoes intentó solucionar este problema implementando reseñas verificadas que permiten a los usuarios demostrar que compraron boletos para la película que están reseñando. También comenzó a impedir que los usuarios publicaran reseñas sobre películas que aún no se habían estrenado: surgió en respuesta a los usuarios que bombardearon a Captain Marvel, Black Panther y Star Wars: The Last Jedi con reseñas de mala fe en ese momento.

Crítica 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' ('The Rings of Power')

Error

Importante error de Amazon: no se trata de ciencia ficción sino de épica. Creer que Tolkien es Marvel o George Lucas es una falla gigantesca.

Patrick McKay y JD Payne, los guionistas de la adaptación elegidos por Amazon, fueron seleccionados de una lista de guionistas, por Sharon Tal Yguado, quien consideró su trabajo en 'Star Trek 4' para el productor J.J. Abrams.

Sharon Tal Yguado, fundadora & CEO en Astrid Entertainment, conoce más de videojuegos que de arte cinematográfico.

Lo que no se entiende es que es una coproducción de Amazon Studios en cooperación con Tolkien Estate and Trust, HarperCollins y New Line Cinema, una división de Warner Bros. Entertainment, que produjo las películas de Peter Jackson. ¿Por qué no convocaron a Jackson? Idiotas.

Peter Jackson

El producto de Amazon Prime Video no consigue el éxito de la trilogía de Peter Jackson: 'The Fellowship of the Ring' (2001), 'The Two Towers' (2002) y 'The Return of the King' (2003).

Ambientadas en el mundo ficticio de la Tierra Media, las andanzas del hobbit Frodo Baggins y la Comunidad que precisa destruir el Anillo Único y a su creador, Sauron, el Señor Oscuro, integraron uno de los proyectos cinematográficos más grandes y ambiciosos jamás emprendidos, con un presupuesto de $281 millones, antes gigantesco y ahora magro; y es considerado una de las sagas más grandes e influyentes jamás realizadas. Además, recaudaron US$ 3.000 millones en ingresos, ganaron 17 premios de la Academia sobre 30 nominaciones, incluida la de 'Mejor Película' por 'El Retorno del Rey'.

Amazon eligió encarar la historia desde la elfo Galadriel (Morfydd Clark), "que pasa el capítulo estreno diciéndole a la gente que se preocupe por Sauron. En respuesta, la gente le dice que no se preocupe por Sauron. Eso es 11 hora menos, faltan 7 para esta temporada. ¿Suena como US$ 1.000 millones todavía?", es lo que opinan muchos.

JRR Tolkien imaginó a Galadriel como una inmortal que abandona un jardín paradisíaco azotado por el sol porque anhela "ver las amplias tierras desprotegidas" de la Tierra Media y "gobernar allí un reino a su propia voluntad". Cate Blanchett la interpretó en la trilogía de Peter Jackson.

Amazon Prime Video, en cambio, dice que milenios antes de Gollum, Galadriel es la 'Comandante de los Ejércitos del Norte', escala una montaña congelada y para vengar la muerte de su hermano, empapó el mundo en sangre. Ella sospecha que el vencido Sauron aún persiste pero la mayoría de los elfos piensan que Sauron se ha ido para siempre. Su propia tropa le da la espalda. A los fans no les satisface el planteo basado en problemas interpersonales cuando 'El Señor de los Anillos' es una epopeya. Tampoco les apetece que un producto asuma que la TV es un género menor que el cine.

Mucha prensa se ha centrado en el costo de producción tan elevado pero para quienes conocen la historia, no es una medida ni un valor. El argumento no los convence, parece. Veamos un ejemplo muy preciso.

The Lord of the Rings: The Rings of Power - Official Trailer | Prime Video

El desencanto

Caroline Young en Cinema Blend:

"Nunca harás felices a todos, y eso definitivamente se aplica a los fanáticos de 'El señor de los anillos'. La entrega televisiva de US$ 1.000 millones de Amazon en la icónica franquicia de JRR Tolkien se estrenó el pasado fin de semana y la recepción de la serie es... complicada. Cuando se trata de reseñas de críticos, 'The Rings of Power está recibiendo elogios'. Sin embargo, varios fanáticos han criticado la serie y, como resultado, la corporación detrás del programa optó por tomar medidas.

El bombardeo de reseñas se ha dirigido a los 2 primeros episodios del programa, que se lanzaron simultáneamente el viernes 02/09. Debido a esto, Amazon optó por deshabilitar por completo las reseñas del programa en Prime Video, tal como lo señaló Forbes. Una situación similar está ocurriendo en realidad en el popular sitio de agregación de reseñas de medios, Rotten Tomatoes.

Según el sitio, el 84% de los críticos le dieron a 'The Rings of Power' una reseña positiva, una estadística favorable, que certificó la serie como 'fresca', según el sistema métrico del sitio. Sin embargo, el puntaje de los fanáticos es del 39%, lo que indica que la mayoría de las reseñas de los espectadores son abrumadoramente negativas.

Uno se pregunta de dónde viene esta disonancia.

Bueno, parece haber una serie de razones por las que algunos fanáticos no están contentos con 'The Rings of Power'. Algunas reseñas han afirmado que la serie es infiel a la historia, particularmente cuando se trata de la representación de ciertos personajes (algunos de los cuales se presentan como personas de color). De hecho, 'El Señor... ' presenta un elenco mucho más diverso que las adaptaciones anteriores, y los personajes femeninos también reciben mucha más realce y enfoque. Algunos fanáticos parecen creer que esto difiere de cómo están escritos los personajes en el trabajo original de JRR Tolkien. Bueno, parece haber una serie de razones por las que algunos fanáticos no están contentos con 'The Rings of Power'. Algunas reseñas han afirmado que la serie es infiel a la historia, particularmente cuando se trata de la representación de ciertos personajes (algunos de los cuales se presentan como personas de color). De hecho, 'El Señor... ' presenta un elenco mucho más diverso que las adaptaciones anteriores, y los personajes femeninos también reciben mucha más realce y enfoque. Algunos fanáticos parecen creer que esto difiere de cómo están escritos los personajes en el trabajo original de JRR Tolkien.

Dicho esto, no toda la mala recepción de 'The Rings of Power' proviene de tales lugares de malicia. Algunos creen que Peter Jackson tuvo una mejor visión del material de origen, y los fanáticos tienen tanto amor por la trilogía original que nada podría estar a la altura. (Jackson ha declarado que no estuvo involucrado en la serie, alegando que Amazon lo 'ignoró'). Algunos también piensan que el período de tiempo en el que se desarrolla la historia no es tan convincente como otros reverenciados en los libros. Por contexto, la serie tiene lugar durante la 2da. Edad de la Tierra Media, miles de años antes de los eventos de El Hobbit .

Independientemente del motivo de la aversión de los fanáticos a la serie, es justo suponer que el servicio de transmisión no permitirá revisiones en el corto plazo.

La serie fue una inversión importante en cuanto al presupuesto para Amazon, y los poderes fácticos parecen bastante complacidos con ella. El fundador de la compañía, Jeff Bezos, quien proporcionó notas sobre el programa, también parece estar contento con cómo resultaron las cosas. Con eso, uno esperaría que él y el equipo creativo continúen impulsando el programa de manera positiva mientras planifican su futuro."

---------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Tensión en la CGT: Desactivan paro general y marcha (Moyano amenaza)

'Rechazo' ganó en todas las regiones de Chile: 62,2% a 37,8%

Europa teme un Lehman Brothers de la energía

River y Boca están afilados, hubo dedicatoria a Chiqui Tapia