Alberto Cormillot no perdonó los dichos de su hija: "Atacar a mi mujer es atacarme a mí"

image.png Cormillot junto a Pasquini.

De todas maneras, blanqueó: "Pude hablar con mi hija de esto y le dije que tuviera cuidado con las cosas que decía porque las redes titulan y uno puede ser dueño de lo que dice y el que edita es dueño de la edición y del título, yo lo sé y trato de transmitírselo a Estefi que está dolorida".

No somos una familia para salir en los medios para hablar de esto. Cuando una persona que no sabe del medio habla se le puede escapar cualquier cosa, me molestó el hecho de que un problema familiar salga en los medios. Había una situación de incomodidad como puede haber en cualquier familia. Puede haber roces y malos entendidos pero me genera malestar la situación en general No somos una familia para salir en los medios para hablar de esto. Cuando una persona que no sabe del medio habla se le puede escapar cualquier cosa, me molestó el hecho de que un problema familiar salga en los medios. Había una situación de incomodidad como puede haber en cualquier familia. Puede haber roces y malos entendidos pero me genera malestar la situación en general

Finalmente, Cormillot concluyó: "Nunca me pasó una cosa parecida a esta y no es que no he tenido discusiones familiares o de pareja, decime quién no las tuvo, pero nunca se trasladó a los medios eso. Yo cumplo este año 60 años en los medios y nunca me pasó, estoy bastante molesto. Mi hija es impulsiva y se engancha con alguna cosa y se pone dolorida".

La hija de Alberto Cormillot contra su mujer: "Lo está matando en vida"

Todo explotó por un conflicto con la herencia. "Es una obsesión de ella el tema de la plata ”, disparó Renée Cormillot contra Pasquini en una entrevista con Intrusos.

"Ella es más mediática. Yo dejé de tener trato", comenzó diciendo. "Mi hermano y yo decidimos cuidar a nuestro papá como lo hicimos siempre que fue no hablando de las cosas", aseguró Renée.

image.png Cormillot y Pasquini se casaron en 2019.

El conflicto se desató tras la internación del médico. "Los Cormillot hace muchísimos años tenemos economías separadas. Cada uno tiene lo suyo. Lo de mi papá, obviamente corresponde a Estefanía y a Emilio. Lo mío, como yo no tengo familia, elijo que corresponda a mis sobrinas. Y lo de mi hermano corresponde a mis sobrinas", aseguró.

"No sé por qué saca el tema. Lo está matando a mi papá en vida hablando de una herencia, por Dios. No entiendo por qué piensa tanto en una herencia. O sea, yo ni pienso que mi papá se va a morir y ella vive hablando de herencia", insistió.

"Lo escuché varias veces y la verdad que me aterra que hable así, ¿que está esperando que papi se muera?", disparó Renée.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1833922888941904148?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1833922888941904148%7Ctwgr%5E197ff79fd51e45c1a841b5eea0c82294a2e278ed%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Focio%2Fla-hija-alberto-cormillot-contra-su-mujer-lo-esta-matando-vida-n585208&partner=&hide_thread=false Reneé Cormillot vs. Estefanía Pasquini, la mujer de Alberto



"Mamá era la única que unía a la familia"

"Jamás le pedimos a papá que firme un contrato prenupcial"

"El tema de la plata es una obsesión de ella"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/Ot4dzwJdyF — América TV (@AmericaTV) September 11, 2024

"La primera internación de mi papá yo me enteré por los medios. Me entró un mensaje de un productor preguntando qué le había pasado a mi papá", continuó relatando.

"Obviamente mi viejo no va a contestar el teléfono porque lo están internando", sostuvo y agregó: "Le pregunté: 'Por qué no avisaste'. La respuesta fue que estaba ocupada viendo que lo internaran, o no sé qué. Pero lo que a mí me molestó fue que después aparecieron capturas de pantalla donde tres horas antes ella ya estaba hablando con los medios y nosotros no sabíamos”.

"Lo que sí puedo decir es que tanto mi papá, mi hermano como yo siempre fuimos reservados de nuestra vida privada. Lo único que queremos es volver a eso (...). Tampoco tenemos una guerra así como familias que se matan, disputan y lloran", cerró.

---------

Más contenido en Urgente24:

La serie de Netflix de la que poco se habló y es atrapante

El Gobierno dispuso cambios en vuelos y equipaje: ¿De qué se trata?

La durísima declaración de la esteticista de Fabiola Yañez: "Lloraba todo el tiempo"