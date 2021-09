Alanis Morissette revela que sufrió abuso sexual a los 15

"Voy a necesitar un poco de ayuda porque nunca hablo de esto", dice la cantante, de 47 años, en una entrevista desde su hogar en California, que forma parte del documental. Se trata de declaraciones adelantadas por el diario The Washington Post. "Me costó años de terapia el admitir que había algún tipo de victimización de mi parte. Yo siempre me decía que fue consentido, pero luego recordaba 'Ey, tenías 15 años, no das tu consentimiento con 15 años'. Ahora ya digo: eran todos unos pedófilos. Es una violación de menores".