6 parejas famosas y una historia parecida

2022 será un año importante para varios famosos: esperan casarse con las personas que aman, confiando en que la pandemia quedó atrás.

Algunos de ellos tuvieron que aplazar sus planes de boda originales debido a Covid-19.

Stefi Roitman y Ricky Montaner

La pareja ya tiene fecha confirmada: 08/01/2022.

Adelantaron su anhelo de tener hijos. Inclusive, tienen ya nombres preparados, tanto de varón como de mujer.

Stefi Roitman y Ricky Montaner.jpg Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Belén Ludueña y Jorge Macri

La conductora de TV y el intendente de Vicente López en uso de licencia se van a tomar casi todo 2022 para organizar su boda. Lo concretarán en la primavera de 2022.

La pareja comenzó hace 3 años pero empezaron a convivir en plena pandemia.

Lograron ensamblar a los 3 hijos de Jorge.

Belén Ludueña y Jorge Macri.jpg Belén Ludueña y Jorge Macri.

Fernando Burlando y Barby Franco

Llevan más de 7 años juntos, con algunas idas y otras tantas vueltas.

Ella siempre expresó su deseo por casarse pero él prolongó el suspenso.

Finalmente, él confirmó la fecha: viernes 18/03/2022.

Fernando Burlando y Barby Franco.jpg Fernando Burlando y Barby Franco.

Shakira y Gerard Piqué

Llevan más de 10 años de relación. Y 2 hijos: Milan y Sasha.

La boda todavía no tiene fecha pero ellos insisten en que será en 2022.

Shakira y Gerard Piqué.jpg Shakira y Gerard Piqué.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

El periodista confirmó su casamiento por iglesia en una entrevista que le concedió a la revista Caras, que promete contar por qué decidió llevar al altar a su novia, abogada del estudio de Fernando Burlando,

El festejo será “en el mes de abril" y, tras la ceremonia, organizarán una cena íntima con 50 invitados especiales.

En noviembre de 2020, mientras esperaba un móvil para hablar de la separación de Valeria Lynch y Cau Bornes, Elba confirmó su relación:

"¿Qué me enamoró de él? Todo. De la gente te gusta todo o no te gusta nada. Y de Jorge me gusta todo, desde el día 1".

Ella es madre de 2 niños (de 11 y de 13).

Conoció a Lanata por una consulta laboral por unos derechos de imagen.

Lanata bromeó sobre su propia boda: “Soy una persona mayor, tengo 59 años. A esta edad uno no tiene novia...".

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.jpg Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.

Marcela Tauro y Martín Bisio

Están en pareja hace 5 años. Él se lo propuso y ella aceptó.

Tienen una diferencia de edad de 21 años

En vísperas de Fin de Año, Marcela le dio el sí a Martín. “Yo ya me siento casada…”, se sinceró Tauro minutos después de que Bisio le hiciera la propuesta en vivo por radio.

Falta definir la fecha, lugar e invitados.