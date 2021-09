5 curiosidades sobre la serie número 1 de Netflix

image.png A través de una comedia ácida, termina ilustrando lo peor de las personas y cuál es la verdadera perdición.

Las metáforas y su simbología

Si bien cualquiera que ve la serie entiende el simbolismo que se presenta constantemente. El director compartió en una entrevista que su meta era hacer conexión entre los juegos nostálgicos de la infancia de Corea del Sur y la sensación de competencia sin fin que sienten los adultos modernos. La ironía, es cómo los recuerdos bellos e inocentes de la infancia, se convierten en la realidad más espantosa.

Invitado de lujo

Atención fanáticos del cine coreano: ‘El juego del calamar ’ cuenta con la participación especial de la superestrella coreana Gong Yoo. Un actor reconocido por su papel en la película ‘Estación Zombie’. El actor es el encargado de personificar al reclutador de los jugadores, el personaje más macabro de todos.

image.png Gong Yoo es el reclutador de jugadores...

Inspiración de un cómic

Según su director, comenzó a escribir ‘El juego del calamar ’ cuando encontró inspiración en un cómic sobre un grupo de personas que, sin saberlo, fueron hechas para jugar un juego extremo. Algunos de estos cómics son “Battle Royale”, “As the Gods Will” o “Alice in Borderland”.

Esta serie se convirtió en sensación y tiene sentido. Pueden ver “El juego del calamar” en Netflix.