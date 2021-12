11 mujeres y un escándalo que sigue creciendo

A. Compartieron trabajos con Fabián Gianola.

B. Denunciaron que Fabián Gianola era un abusador serial.

C. Apoyarían con sus testimonios acciones legales contra Fabián Gianola.

D. Las 3 anteriores.

Respuesta correcta: D.

Mi gran amigo Fabian Gianola ,gran persona No daña a nadie

Precisiones

Fabián Gianola suma acusaciones en los tribunales sobre abuso sexual de más de una decena de mujeres. Él presentó un escrito de 26 páginas acusando a algunas de sus posibles víctimas.

Hasta hace pocos días, él estaba listo para debutar en la obra 'Relaciones Peligrosas', que lo tenía como director y protagonista de un elenco donde también estaba Claribel Medina.

Tras su citación a indagatoria, la obra fue suspendida y la temporada cancelada. Aquí algunos datos del archivo:

Natacha Jaitt. Ya fallecida, en un hecho no totalmente aclarado, contó en su momento en Twitter: “Fabián Gianola me encerró en un baño del camarín, trabó la puerta con el pasador, se bajó el pantalón, sacó su pene de golpe y me agarró del cuello para un oral obligada en una productora donde hicimos sketchs. Tuve que gritar fuerte para que me deje huir. Lo juro por mi padre”.

Griselda Sánchez. La mendocina que se hizo popular por Gran Hermano 2007, denunció en la justicia a través de su abogado Mario Baudry que Gianola la acosó sexualmente cuando hicieron el ciclo 'Bien Tarde', en las madrugadas de Telefe: “Era muy asqueroso. Cuando me saludaba casi me besaba la comisura de los labios. Si le decías algo te hacía quedar como que vos lo estabas imaginando. Tenía la mano loca. Te tocaba el culo ‘sin querer’. Me llamaba para pasar texto y siempre estaba en boxer con las piernas abiertas. Yo tenía 22 años y él era la estrella del programa. Pasé de la admiración a la repulsión”.

Celina Rucci. Ex esposa del 'Mono' Minnicelli, cuñado de Julio De Vido, narró un episodio de acoso cuando fueron compañeros en una obra de teatro, hace ocho años en Carlos Paz: “No volvería a trabajar con él, era demasiado toquetón. Tenía ciertos comportamientos que no me gustaban. Hablé con él, pero seguía procediendo de esa manera. Era demasiado cariñoso, demasiado abrazador”.

Luciana Salazar. “No fue un intento: ¡fue un abuso! Una situación horrible. Estábamos en camarines, y alguien me tomó de los brazos, me puso contra la pared y quiso obligarme a besarlo. Fue desesperante, no sabía cómo sacármelo de encima. Me repetía: ‘¡Dale!…¿no te gusto?’ De los nervios me salió gritarle: ‘¡Estoy de novia, estoy de novia!’”.

Luciana Salazar y Fabián Gianola, c. 2003.

Fabiola Yáñez. “Me hizo sentir mal e incómoda. Es un acosador serial de mujeres. De todas las edades. De todos los perfiles”.

Con qué rima Fabiola?

Los leo.

Los leo. pic.twitter.com/3u4GGzlNuI — Chueco pero no tuerto. (@chueco30) April 23, 2020

Andrea Ghidone. “Yo en su momento no hice ninguna denuncia porque obviamente tuvimos que naturalizar la situación. Era algo con lo que tenía que convivir yo y todas las mujeres del elenco. Siento que lo tuvimos que soportar porque era la cabeza de la compañía”.

Dallys Ferreira. Ella denunció una situación y fue desvinculada del elenco en forma abrupta. “La Justicia tiene que actuar igual para todos. Seas o no famoso, seas o no Fabián Gianola. Y si cometió alguno de los hechos de los que se le acusa, la Justicia tiene que caer con todo el peso de la ley sobre él y me parece muy bien que así sea”.

Fernanda Meneses dijo que, a fines de 2018, “Me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina. Ocurrió delante del director y las maquilladoras. Yo salí corriendo y llorando”.

En su descargo, él sostuvo: “Fui extorsionado durante un año desde que terminó el programa que hacíamos. Hasta abril de 2018 ella me exigía dinero porque suponía que la había hecho expulsar del programa”.

Viviana Aguirre. La locutora asegura que Gianola le insistía casi a diario sobre la posibilidad de visitarla en la casa donde ella vivía, en La Plata. “Te agarraba fuerte y te tocaba las partes con las manos. Al principio era como que te acariciaba la espalda, pero después era otra cosa. Pedimos una perimetral por cualquier situación, tengo miedo que tome una represalia. Yo tengo fe que se haga justicia. No puede haber un monstruo en el medio trabajando libre, contactándose con chicas, esta persona no tiene que estar más libre".

Gravísima denuncia del hermano de Viviana Aguirre, denunciante de Fabián Gianola: "Ella inventó que violé a mi hija en el 2016".

Mercedes Funes. “Sí, es un acosador serial de mujeres. Las conjeturas las dejo del lado de ustedes. Este tipo de situaciones se dirimen en espacios legales y para eso tenés que tener pruebas. Y las mujeres muchas veces nos vemos en jaque porque no tenemos esos elementos para demostrar”.

Gianola: “No recuerdo haber vivido con Mercedes ninguna situación en ese sentido. Ella tenía 15 y yo 30 años cuando trabajamos juntos. Y me sorprende porque hace un tiempo nos cruzamos en una gala y me saludó lo más bien”.

Stefy Xipolitakis. “Yo alquilaba un departamento en un complejo, que tenía una pileta. Bajé a tomar sol y al ratito sentí que alguien se acercaba, para hablarme. Cuando vi que era Fabián me sentí un poco más tranquila porque pensé que si era alguien conocido, no me iba a incomodar. Pero fue al revés: no paraba de hablarme y me tuve que ir. Al día siguiente pasó lo mismo, y me preguntó si podía subir a mi departamento para ver si tenía la misma distribución que el que alquilaba él. Le dije que no y me fui. Le escapé todo el verano, negándome a atender sus llamados. Fue horrible. Muy incómodo”.