Venezuela en la vigilia del 28/07 pero será un caos...

Rodríguez señaló un artículo de CNN que, según él, ya daba como ganador a un candidato (González) y a Maduro le otorgaban apenas 8% de votos.

“Esto es pura basura. No sería una basura si no formara parte de un plan. El plan es publicar esto el 28/07 a las 13:00 hora de Caracas, cuando todavía estarán votando, en Bloomberg, Reuters, medios de comunicación europeos y estadounidenses para después decir que los Exit Poll daban esto”, denunció Rodríguez.

Agregó: “¿Cuál es la intención? Otra vez tratar de imponer una situación que no sea la que arrojen las máquinas electorales en el escrutinio del CNE y así presionar al gobierno estadounidense para que continúe su política con respecto a Venezuela”.

El dirigente opositor Biagio Pilieri afirmó que ellos defenderán los resultados con sus actas en mano.

“La FANB garantizará que la soberanía popular se exprese libremente y en paz el próximo 28 de julio, para que nuestro sistema democrático, participativo y protagónico continúe fortaleciéndose cada vez más”, indicó el general Vladimir Padrino López, jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

A través de un vídeo, Padrino dijo que en la institución militar están “muy contentos porque se respira en el país un ambiente electoral bonito y entusiasta”, y que la FANB acompañará las votaciones, “garantizando el orden, la seguridad de los electores que salen de su casa a cada uno de los centros en paz (…) con toda la fuerza emocional de su alma a expresar su pensamiento, a definir el destino de la patria en los próximos años”.

Edmundo González Urrutia33.jpg Edmundo González Urrutia.

La logística

La logística del Consejo Nacional Electoral (CNE) podrían obstaculizar el libre acceso al voto de los 21,3 millones de votantes registrados, según Andrés Caleca, ex funcionario del CNE y candidato en las primarias de la oposición.

Para Caleca, el gobierno ha impulsado una campaña de desinformación.

De los 15.797 colegios electorales, al menos 8.000 tendrán 1 sola urna.

3,9 millones de votantes votarán en lugares de 1 urna única, según la ONG regional Transparencia Electoral.

"La ingeniería electoral está diseñada para reunir a los votantes en lugares de votación con 1 urna", dijo John Magdaleno, director de la consultora Polity, con sede en Venezuela. "Todas las autocracias intentan alterar los términos bajo los cuales se produce una competencia electoral entre comillas, introduciendo más incertidumbre".

El diseño de la boleta, que presenta una foto de cada candidato encima del logo del partido por el que se postula, fue criticado cuando se publicó en abril.

Las fotos de Maduro, que se presenta por 13 partidos, ocupan toda la 1ra. línea y parte de la 2da., mientras que los otros 10 candidatos están dispersos por la papeleta. González se presentará como candidato de 3 partidos.

tarjeton electoral.webp Tarjetòn electoral para el domingo 28/07.

La diáspora venezolana de 7,7 millones de personas -muchos de los cuales han huido de la agitación económica de los años de Maduro y tal vez no se sientan bien dispuestos hacia él- enfrenta sus propios obstáculos electorales.

De los 4 millones de inmigrantes con derecho a votar, apenas 69.200 están registrados, según cifras oficiales.

Los mitos

Interesante texto de Manuel Tomillo, en Efecto Cocuyo:

"A lo largo de los últimos 20 años, en los que se han realizado en el país 23 procesos comiciales de distintos grados, se han tejido innumerables mitos acerca del sistema electoral venezolano que, según expertos en la materia, solo han contribuido en dispersar la intención de voto.

La desconfianza en el sistema automatizado de votaciones, en la transmisión de resultados, en la ubicación de las máquinas y en la privacidad del voto pueden frenar la credibilidad y disposición a sufragar, especialmente en muchos jóvenes venezolanos, opinan los especialistas.

Un estudio realizado por Medianalisis y el Observatorio Venezolano de Fake News revela que para agosto de 2023, “45% de un grupo de venezolanos encuestados consideraba que durante los últimos 3 meses había recibido información falsa sobre el tema electoral en Venezuela”, destaca el portal de la Escuela Cocuyo.

El problema se acentúa cuando se viralizan informaciones falsas y se traducen en una posible abstención en los electores primerizos. He aquí algunos de esos mitos más comunes:

## El CNE hace fraude porque cambia los resultados electorales. Según el propio CNE, el cambio de los resultados es técnicamente imposible en el sistema electoral venezolano, porque la votación es automatizada en todas sus partes y tiene un sistema de garantías electorales, que incluye la revisión en auditorías de todos los pasos del proceso.

##Que el voto no es secreto. Roberto Picón, exrector del CNE, informó en una entrevista que es técnicamente imposible que se pueda determinar qué persona votó por cuál candidato. Aseguró que el sistema electoral está configurado de una manera que los datos de uno no se comunican con el otro.

## Suplantación de votos. Uno de los mitos más arraigados es que, después de cerrada la votación, los testigos y miembros de mesa pueden agregar sufragios por una opción en particular y llenar en el cuaderno electoral los espacios vacíos. Picón asegura que es imposible que ocurra: La captahuella no lo permitiría.

## Un mismo elector puede votar varias veces. La máquina de votación no permite que dos personas con cédulas distintas se identifiquen con la misma huella. El sistema automatizado garantiza que no haya suplantación de identidad en casi un 100%, tal como corroboró el Observatorio Electoral Venezolano. Entonces, no es posible que un solo elector pueda votar por sí mismo y por otra persona.

## Captahuella y máquina de votación, inseparables. Otro elemento que le da fortaleza a los planteamientos de Picón es que la máquina de votación no funciona sin la captahuella. No es posible desactivar el lector biométrico para que sumen votos a un candidato en particular; la máquina estaría apagada. (...)".

Made in USA

En una breve rueda de prensa, Francisco Palmieri, jefe de la misión de USA para Venezuela, comentó:

“En Estados Unidos nos enfocamos en apoyar un proceso democrático, en lugar de un resultado en particular. Ese es nuestro compromiso. Los venezolanos deben poder votar de manera segura y sus votos deben ser contados de manera precisa y transparente. Así es que en Venezuela pueden utilizar un mecanismo democrático para un camino pacífico que permita salir de las crisis política, económica y humanitaria”.

“La elección es una oportunidad muy importante para que los venezolanos elijan el curso que quieren para su futuro. Estamos viendo cómo se va a llegar el 28 y cómo transcurre ese día. Vamos a ver una elección muy competitiva entre Nicolás Maduro y los otros candidatos, particularmente con Edmundo González. Los venezolanos quieren un cambio, pero a través de un proceso pacífico, democrático, donde ellos mismos puedan decidir qué tipo de futuro quieren y cómo elegir al próximo líder del país”.

"Los candidatos dicen muchas cosas, algunas preocupantes y otras que pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Pero la ruta pacífica de una elección es lo más importante, y yo creo que los venezolanos quieren cambio pero a través de un proceso pacífico y democrático, donde ellos mismos puedan decidir qué tipo de futuro quieren y cómo quieren elegir al próximo líder del país".

Vamos a ver si (Maduro) ha podido movilizar sus apoyantes igual que los otros candidatos están haciendo su campaña (…) Lo más importante es que los venezolanos tengan la seguridad para ejercer su voto», dijo antes de comentar que en un proceso democrático «los dos lados deben respetar el resultado y respetar el proceso. Vamos a ver si (Maduro) ha podido movilizar sus apoyantes igual que los otros candidatos están haciendo su campaña (…) Lo más importante es que los venezolanos tengan la seguridad para ejercer su voto», dijo antes de comentar que en un proceso democrático «los dos lados deben respetar el resultado y respetar el proceso.

