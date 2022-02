Una pregunta: ¿Cuánto más resiste la economía de Ucrania?

Según la presidenta de la Cámara Alta del Parlamento, Valentina Matvienko, se trata de las fuerzas de paz que pueden ser enviadas a las Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL) para "mantener la estabilidad".

La petición correspondiente del presidente ruso, Vladímir Putin, se presentó al Senado el 22/02.

A su vez, el viceministro de Defensa de Rusia, Nikolai Pankov, señaló, que Rusia debe "proteger a los habitantes de estos jóvenes Estados", muchos de los cuales son ciudadanos rusos ya que Kiev "ya lleva a cabo acciones militares de forma descarada e impune".

El número de habitantes de las repúblicas que abandonaron sus hogares en los últimos días, ascendieron a unas 100.000, incluidos 29.865 niños, constató Pankov durante la sesión del Senado.

En Kiev, Ukrayinska Pravda afirmó: "La Federación Rusa no planea detenerse en el Donbass y puede lanzar una nueva ofensiva en el territorio de Ucrania." Luego identificó 3 localidades en riesgo, según esa teoría:

Kharkiv,

Kherson y

Kiev.

Rusia ha insistido en que no invadirá Ucrania sino que resguardará las zonas del Donbás sometidas a fuertes cañonazos ucranianos.

ucrania fmi.jpg Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reunido con la misión del FMI.

El Legislativo ucraniano, la Verkhovna Rada registró un proyecto de resolución de la diputada Oksana Savchuk, miembro del VO Svoboda, pidiendo al presidente Volodymyr Zelensky, 2 cuestiones:

Declarar la ley marcial en el territorio de las regiones de Donetsk y Luhansk (es algo nominal ya que acaban de declararse independientes);

Tomar medidas de respuesta para detener los enlaces de transporte con la Federación Rusa y cerrar la frontera estatal con Bielorrusia y la Federación Rusa.

Volodymyr Zelenskyy agradeció a "los socios occidentales (...) la imposición de sanciones contra entidades terroristas en los territorios ocupados de Ucrania." Él también convocó a los reservistas de las Fuerzas Armadas, y luego anunció el lanzamiento de "un programa de patriotismo económico". Según él, "patriota es el que lucha con el enemigo por su tierra, el que invierte dinero en ella y crea empleos".

"Estos son incentivos adicionales para la localización de nuestra producción. Programas específicos para apoyar ciertas industrias. Reducción de la carga fiscal sobre las empresas y limitación de las inspecciones. Estos son incentivos para atraer fondos de los hogares a las empresas y al sistema bancario. Reducción del IVA en la gasolina y el diésel. Esto va a reducir los precios en las gasolineras, nuestro objetivo es lograr la independencia económica, especialmente en el sector energético”, enumeró.

ucrania protestas.jpg Antes del conflicto en el Donbás, manifestaciones en Kiev contra la corrupción en el gobierno de Ucrania.

La economía

Ucrania atraviesa una situación económica complicada. A fines de noviembre 2021, la Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) completó la 1ra. revisión del desempeño económico de Ucrania en el marco del Acuerdo Stand-By (SBA) de 18 meses que se aprobó el 9 de junio de 2020. Fue autorizado un desembolso de alrededor de US$ 699 millones (DEG 500 millones), elevando los desembolsos totales bajo el actual SBA a alrededor de US$ 2.800 millones (DEG 2.000 millones). El Directorio también aprobó una extensión del Acuerdo Stand-By hasta fines de junio de 2022 y una reprogramación de los desembolsos del programa, así como la solicitud de las autoridades ucranianas de una exención por incumplimiento.

Los no residentes comenzaron a retirarse del mercado de préstamos internos de Ucrania a fines de 2021. Desde mediados de noviembre hasta el final de 2021, redujeron las inversiones en bonos nacionales en 4.000 millones de UAH (hryvnia), US$ 138,2 millones. En 2022, el proceso se ha acelerado: los no residentes ya se han deshecho de bonos por otros 16.000 millones de hryvnias (US$ 553 millones).

Esto impactó en el tipo de cambio: el dólar, que en noviembre 2021 costaba 26,45 grivnas, subió a 28 grivnas en enero y hoy cuesta 28,4 grivnas. El reverso fue la reducción de las reservas de oro y divisas del Banco Nacional. En enero, las reservas perdieron US$ 1.650 millones, un 5,3%.

Al mismo tiempo, las tasas de rendimiento de los bonos subieron, en 1 mes y medio crecieron en hryvnia en 1 punto porcentual, hasta 11,6% a 13% pero las últimas colocaciones fueron un fracaso. Así, los bonos nacionales en circulación han disminuido, contra la voluntad de las autoridades, en 33.000 millones de hryvnia desde principios de año.

Los eurobonos ucranianos se derrumbaron a un mínimo histórico en la 2da. quincena de enero,y el rendimiento de los bonos a corto plazo saltó por encima del 26%.

Mientras tanto, el presupuesto de Ucrania tiene un déficit de 190.000 millones de hryvnia (US$ 6.567 millones), que solo puede financiarse mediante nuevos préstamos. Para el pago y el servicio de las deudas en 2022 está previsto asignar 600.000 millones hryvnia (US$ 20.739 millones), que debe tomarse de alguna parte o Ucrania irá a un default. Y la asignación de la Unión Europea de 1.200 millones de euros de un préstamo, que se espera para la 2da. quincena de marzo, no salva la situación. Se especula con posibles garantías estadounidenses por US$ 1.000 millones.

El presupuesto ucraniano incurre en gastos adicionales. Por ejemplo, un aumento de salarios para casi todos los funcionarios de seguridad a partir del 01/03. La mayoría de los suministros militares de los "socios occidentales" no se realizan de forma gratuita y supondrán una carga adicional para el Presupuesto. Por no mencionar la escalada de la situación en el Donbass.

Ucrania precisa, en definitiva, que Occidente la subsidie. En ese punto se conocerá hasta dónde Washington DC se encuentra decidida a involucrarse en el conflicto.

ucrania protestas 3.jpeg Foto de archivo: protesta en Ucrania contra el FMI.

FMI

Para repasar la economía ucraniana, es bueno releer el comunicado del FMI de noviembre de 2021, acerca de un stand-by que obviamente ha quedado trunco:

“Las autoridades tomaron importantes medidas correctivas para abordar los desfases del programa. Se han logrado avances en el fortalecimiento de la independencia de jure del banco central, el restablecimiento de la integridad de las instituciones anticorrupción y la implementación de la agenda de reformas estructurales.

Los riesgos para el programa siguen siendo altos, incluida la incertidumbre global y los intereses creados. La fuerte apropiación por parte de las autoridades, así como la implementación completa y oportuna de las reformas acordadas, es crucial para asegurar el éxito del programa.

En el futuro, los planes de las autoridades para continuar con la consolidación fiscal gradual para reconstruir los amortiguadores fiscales siguen siendo esenciales. Las reformas tributarias planificadas deben ir acompañadas de medidas decisivas para contener los riesgos fiscales del gasto extrapresupuestario y las actividades cuasifiscales en el sector energético.

Mantener la autonomía y la gobernabilidad efectivas del Banco Nacional de Ucrania, un logro clave de los programas anteriores, es primordial. Esto ayudará a la política monetaria a garantizar que la alta inflación actual no se consolide. Se necesitan mayores esfuerzos para mejorar aún más la transmisión de la política monetaria, permitir la flexibilidad del tipo de cambio y acumular reservas. La reconstrucción de la capacidad de supervisión del banco central también es clave.

Mejorar la gobernanza y el estado de derecho es una prioridad política clave. El progreso en este frente requiere la plena implementación de la ley promulgada para reformar el Consejo Superior de Justicia. Las autoridades también planean fortalecer los marcos de gobierno corporativo en las empresas y bancos estatales, impulsar la recuperación de activos de los bancos en quiebra y seguir adelante con la agenda de privatización”.

Es obvio que no es una agenda para un país en guerra o en conflicto de alta intensidad. En este escenario Ucrania tiene una fragilidad doméstica muy intensa.