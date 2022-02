Ucrania, show de Rusia y Vladímir Putin: La falsa invasión

Las Fake News mortales

Sin embargo, los medios ucranianos han hecho públicas todas las acciones de ambos países durante la crisis, solo que muy pocos las han considerado, (o no lo quieren ver).

El principal diario de Ucrania, Segodnya, no se ha cansado de publicar que los movimientos rusos en la región del Donbass han sido más que nada despliegues mediáticos.

Rusia sigue utilizando métodos propagandísticos de guerra de información para culpar a las Fuerzas Armadas.

Con el objetivo de buscar o una legitimación de su invasión a Ucrania, o una reacción por parte de sus Fuerzas Armadas para no quedar como “el malo de la película” que inició el conflicto, el ejército de Rusia ha desplegado movimientos artificiales. Entre ellos, teniendo en cuenta el despliegue de tropas por Donetsk después de la declaración de Vladímir Putin sobre el reconocimiento de su independencia, las FFAA rusas han abierto el fuego múltiples veces, violando así los acuerdos de Minsk.

El día de hoy, 22/02 se han registrado bombardeos en Donetsk, contra asentamientos militares rusos, pero que provinieron de las mismas FFAA rusas, tal como lo publico Segodnya:

Atención, los rusos recurrieron a una provocación a gran escala con MLRS, un lanzacohetes con munición guiada. Se informa que la ciudad de Donetsk fue bombardeada. La naturaleza del bombardeo indica provocación y un algoritmo ya desarrollado. Estamos convencidos de que el bombardeo fue realizado por las fuerzas de ocupación rusas, tal como lo hicieron el día anterior, bombardeando el territorio de la Federación Rusa. Atención, los rusos recurrieron a una provocación a gran escala con MLRS, un lanzacohetes con munición guiada. Se informa que la ciudad de Donetsk fue bombardeada. La naturaleza del bombardeo indica provocación y un algoritmo ya desarrollado. Estamos convencidos de que el bombardeo fue realizado por las fuerzas de ocupación rusas, tal como lo hicieron el día anterior, bombardeando el territorio de la Federación Rusa.

Se ha reportado como los ocupantes rusos violan diariamente el régimen de silencio en el Donbass y bombardean no solo las posiciones del ejército ucraniano, sino también las suyas propias. Además, los soldados rusos están bombardeando edificios residenciales.

A partir de las 17:00 horas del 22 de febrero, las formaciones armadas de la Federación Rusa registraron 47 violaciones, 30 de las cuales involucraron el uso de armas prohibidas por los acuerdos de Minsk.

Rusia claramente continúa utilizando métodos de propaganda de guerra de información para culpar a las FFAA de Ucrania y aumentar la tensión. Los informes de los medios de comunicación rusos sobre supuestos intentos de penetrar en el territorio de Rusia por parte de un "grupo de sabotaje ucraniano" son una completa invención.

000_323P4KT.jpg Manifestaciones de ciudadanos ucranianos frente a la embajada rusa en Berlín, hoy martes 22/02.

Una entre muchas

No obstante, esta “invención” como dijimos, no ha sido la única. Hecha pública la denuncia este fin de semana pasado, a las fuerzas rusas se les ocurrió otra falsificación sobre las FFAA de Ucrania. Al parecer, las tropas ucranianas dispararon contra Donetsk desde un lanzacohetes BM-21 Grad. Esto es informado sólo por los medios ocupacionales y rusos. ¿Oh casualidad?

Pavel Kovalchuk, el jefe del servicio de prensa de las Fuerzas Conjuntas ucranias confirmó esta “invención” en conferencia de prensa:

Las fuerzas armadas de Ucrania no atacaron a Donetsk y Lugansk, no enviaron saboteadores o vehículos blindados de transporte de personal a través de la frontera, no dispararon contra el territorio de Rusia o el puesto fronterizo ruso. Todos estos son productos de la fábrica rusa falsa Las fuerzas armadas de Ucrania no atacaron a Donetsk y Lugansk, no enviaron saboteadores o vehículos blindados de transporte de personal a través de la frontera, no dispararon contra el territorio de Rusia o el puesto fronterizo ruso. Todos estos son productos de la fábrica rusa falsa

Recordemos que el día de ayer, 21 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, reconoció la independencia de Donetsk y . Después de eso, Vladímir Putin instruyó al Ministerio de Defensa de Rusia para garantizar el "mantenimiento de la paz" en las áreas ocupadas del Donbass ucraniano por parte de las fuerzas del ejército regular.

Tras la firma del decreto se inició la entrada de tropas rusas. En Donbass, la gente notó columnas de equipo militar por la noche. Los videos de las tropas rusas se han hecho virales por las redes.

https://twitter.com/Apex_WW/status/1495881185486114828 Video circulating showing Russian troops entering Donbass: pic.twitter.com/i6f7QQQbml — Apex (@Apex_WW) February 21, 2022

Las tropas de ocupación rusas en Donbass cometieron otra provocación: abrieron fuego contra sus posiciones en el área del asentamiento de Pikuza. Así lo informó el grupo táctico-operativo "Vostok" en Facebook.

"En ausencia de acciones agresivas por parte de los defensores ucranianos, los propios invasores socavan las instalaciones de infraestructura en los territorios ocupados, llevan a cabo bombardeos caóticos de asentamientos y crean otras provocaciones para escalar la situación ", dijo Kovalchuk.

Estas acciones por parte de Rusia y Vladímir Putin claramente indica que las fuerzas rusas están tratando de hacer pasar el bombardeo de sus posiciones como el fuego de respuesta de nuestro ejército. El objetivo de la invasión es tal que Rusia está dispuesta a provocar lo máximo posible al gobierno de Ucrania para dar inicio al conflicto bélico.

Con tales acciones, los invasores demostraron una vez más su actitud cínica e indiferente hacia la vida y la salud de los civiles. Cabe señalar que el gobierno de Vladímir Putin continúa con sus métodos de propaganda de llevar a cabo una guerra de información para acusar a las FFAA de Ucrania de bombardear la población civil, ocultando así sus acciones insidiosas

El lado político

La clase política de Ucrania, en constante alerta. Hoy, el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, calificó la ruptura de las relaciones diplomáticas con Rusia en interés del estado.

Esta noche firmé una presentación al presidente de Ucrania con una propuesta para romper las relaciones diplomáticas con Rusia. Esta noche firmé una presentación al presidente de Ucrania con una propuesta para romper las relaciones diplomáticas con Rusia.

Según Kuleba, "esto sucederá tan pronto como el presidente tome la decisión adecuada". El Ministro también remarcó el error de Ucrania de no haber roto las relaciones con Rusia hace 8 años atrás.

Fue necesario romper las relaciones con Rusia en 2014. Desafortunadamente, esa decisión no se tomó entonces. Pero ahora hemos analizado todas las posibles consecuencias y hemos llegado a la conclusión de que tal decisión es oportuna, reflexiva y cumple con los intereses de Ucrania. Esto sucederá ya que solo el presidente tomará la decisión apropiada. Cuanto más tiempo salgamos con una posición oficial, esto significa una ruptura en las relaciones diplomáticas. Fue necesario romper las relaciones con Rusia en 2014. Desafortunadamente, esa decisión no se tomó entonces. Pero ahora hemos analizado todas las posibles consecuencias y hemos llegado a la conclusión de que tal decisión es oportuna, reflexiva y cumple con los intereses de Ucrania. Esto sucederá ya que solo el presidente tomará la decisión apropiada. Cuanto más tiempo salgamos con una posición oficial, esto significa una ruptura en las relaciones diplomáticas.

Por otro lado, el jefe de la facción parlamentaria, David Arakhamia, anunció la creación de un cuartel general de defensa en la legislatura de Ucrania.

"Hubo una reunión del presidente con representantes de las fuerzas del orden y líderes de todas las facciones. Acordamos que el parlamento trabajaría en la llamada coalición de defensa. Dijimos que todas las diferencias políticas que existen ahora se dejan de lado temporalmente", dijo el político a los periodistas el 22 de febrero.

Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, habló sobre la necesidad de aprobar leyes que ayudarían al ejército a fortalecerse. La clase política también pactó realizar cambios en los presupuestos de defensa, lo cual es fundamental para “llevar a cabo un procedimiento rápido para fortalecer la capacidad de defensa de Ucrania.”

No se trata solo de dinero, es una ley de defensa territorial, un proyecto de ley de armas, para que la gente pueda comprar armas por su cuenta y luego apuntarse a la defensa territorial. No se trata solo de dinero, es una ley de defensa territorial, un proyecto de ley de armas, para que la gente pueda comprar armas por su cuenta y luego apuntarse a la defensa territorial.

Teléfono descompuesto

El ejercito de Vladímir Putin sigue afirmando que los militares de las FFAA de Ucrania estaban bombardeando el Donbass. Supuestamente, el ejército ucraniano bombardeó el territorio de Donetsk 17 veces desde la medianoche del 20 de febrero. Sin embargo, Anatoliy Shtefan, oficial de las FFAA de Ucrania, dijo que los militares ucranianos están cumpliendo con los acuerdos de Minsk y no planean operaciones ofensivas.

Sin dudas el foco de Rusia y de Vladímir Putin no se desvía, ni se desviara de su objetivo de invadir Ucrania, sea la manera en la cual sea, utilizando las estrategias consideradas necesarias, inclusive, la manipulación mediática y las Fake News. En la era de la globalización y la expansión del internet, esta vez se comprueba nuevamente el arma de doble filo que esta puede ser. Sin embargo, la falta de visibilidad, en este caso de la opinión pública y del gobierno de Ucrania, solo intensifican las crisis. El mundo, nuevamente subsumido en la lógica amigo-enemigo del mundo occidental y de la guerra fría.