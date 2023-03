Ucrania en Zaporozhye y Rusia va por el dron al Mar Negro

Según el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, Washington DC no confía en que se puedan rescatar los restos del dron. Al mismo tiempo, USA no quiere que los restos del dron caigan en manos equivocadas y está tomando medidas para evitar tal desarrollo.

El Ministerio de Defensa ruso informó que en la mañana del 14/03, un MQ-9 con los transpondedores apagados penetró las fronteras del área del régimen temporal para el uso del espacio aéreo sobre el Mar Negro.

Según los rusos, el dron se movía hacia la frontera rusa en Crimea, y entonces se enviaron aviones de combate para identificar al intruso. A causa de una maniobra brusca, el dron inició un vuelo descontrolado con pérdida de altitud y cayó al agua.

Rusia insiste en que sus pilotos no entraron en contacto con el MQ-9, no usaron armas aerotransportadas y regresaron a salvo a su aeródromo base.

Las autoridades estadounidenses insisten en que el dron se hundió después de que un jet Su-27 ruso embistiera su hélice ubicada en la parte trasera del casco.

Los diálogos

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, habló por teléfono con el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, informaron ambos gobiernos.

"La atención principal se centró en el intercambio de puntos de vista sobre las causas y consecuencias del incidente con el accidente de un vehículo aéreo no tripulado estadounidense el 14/03 en el Mar Negro", dijo el Ministerio de Defensa.

Shoigu, un militar mediocre pero muy amigo de Vladimir Putin, enfatizó que la causa del incidente fue el incumplimiento por parte de USA de la zona de restricción de vuelo establecida en relación con la realización de las operaciones bélicas rusas.

Según Shoigu, los vuelos de drones estadounidenses frente a la costa de Crimea son de provocación, lo que crea las condiciones previas para una escalada de la situación en la zona del Mar Negro.

El Ministerio de Defensa señaló que Moscú no está interesado en tal desarrollo de eventos, pero continuará respondiendo proporcionalmente a tales pasos.

El general Austin, a su vez, le dijo que USA seguiría sobrevolando aguas internacionales e instó a la aviación militar rusa a operar "de manera segura y profesional".

Luego, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, mantuvo una conversación telefónica con el jefe del Comité de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de USA, Mark Milley, informó el Ministerio de Defensa.

"Luego de conversaciones telefónicas entre el Ministro de Defensa de la Federación Rusa y el Secretario de Defensa de los Estados Unidos de América, el 15/03/2023, tuvo lugar una conversación telefónica entre el Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia Federación: Primer Viceministro de Defensa de la Federación Rusa, General de Ejército Valery Gerasimov y Presidente del Comité de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, General Mark Milley”, informó Moscú.

Washington DC explicó que Mark Milli, en una conversación con Gerasimov, deslizó "varios temas de preocupación en el campo de la seguridad". No hubo detalles al respecto.

La amenaza

Importante decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de equipar a la Armada rusa convencional con torpedos nucleares Poseidón.

En la OTAN dicen que la instalación puede llevar una carga equivalente al doble de la Bomba del Zar probada por la exUnión Soviética en Novaya Zemlya, en 1961.

Si Rusia lanzara un Poseidón desde un submarino Doomsday contra la desembocadura del Támesis, el maremoto sería devastador para Londres, sugirieron expertos militares británicos, según la prensa moscovita.

“Es posible que el Támesis quedara expuesto a la radiación, pero en el centro de Londres habría tan poca gente viva que no importaría mucho”, dijo el profesor Andrew Futter, de la Universidad de Leicester.

¿Verdad o sobreactuación?

James Black, subdirector de seguridad de RAND Europe, aclaró que el Poseidón podría pasar desapercibido durante mucho tiempo, un factor de incertidumbre en la planificación de defensa de los países de la OTAN, agregó.

La guerra

"En el distrito de Pologovsky (Zaporozhye), las Fuerzas Armadas de Ucrania están realizando un reconocimiento en vigor utilizando vehículos blindados y varias docenas de militantes. Hay una batalla", escribió Vladimir Rogov, miembro del consejo principal de la administración regional, en su canal de Telegram.

Rogov también posteó que el ataque de las tropas ucranianas fue repelido por el 219º regimiento de fusileros motorizados de la 42ª división de fusileros motorizados de guardias del 58º ejército de las Fuerzas Armadas rusas.

Rogov dijo hoy que Kiev está desplegando fuerzas adicionales en la dirección de Zaporozhye: "Estamos hablando de la llegada de más de 5.000 combatientes en las próximas semanas. Entre ellos están los militares, entrenados en campos de entrenamiento en países europeos, incluidos Polonia, Alemania y Gran Bretaña."

Luego agregó: "La tarea principal es evitar que el enemigo avance y enfrentarlo completamente armado, por lo que se han construido varias líneas de defensa en profundidad en la región".

Desde mediados de febrero, las autoridades de la región de Zaporozhye registran que tropas ucranianas construyen áreas fortificadas y se agrupan como para una ofensiva.

En total, Ucrania habría dispuesto 40.000 soldados para intentar llegar al Mar de Azov y cortar el corredor terrestre hacia Crimea.

Según Rogov, la ofensiva verdadera comenzaría entre fines de marzo y comienzos de abril.

La región de Zaporozhye, según la Federación Rusa, es parte de su territorio desde un referéndum ocurrido en septiembre de 2022.

Según Ucrania, no es válido ese hecho y el territorio es suyo.

Más del 70% de la región de Zaporozhye está bajo control ruso pero las tropas ucranianas controlan la ciudad capital de Zaporozhye.

Artemovsk/Bakhmut

Los combatientes del ejército privado ruso Grupo Wagner afirman controlar el asentamiento de Zaliznyanskoye, cerca de Artemovsk (para los rusos) o Bakhmut (para los ucranianos), dijo el fundador de Wagner, Yevgeny Prigozhin, quien afirma ser candidato a presidente de Ucrania.

"Los destacamentos de asalto están expandiendo el entorno de Bakhmut (Artemovsk)", dijo el empresario y combatiente.

Zaliznyanskoye se encuentra al norte de Artyomovsk / Bakhmut, cerca de la carretera que une esa ciudad con Slavyansk, en el territorio de Donetsk controlado por Kiev.

El asesor del jefe separatista de Donetsk, Yan Gagin, dijo que las unidades ucranianas dispersas están tratando de retirarse de Artemovsk / Bakhmut a lo largo de las carreteras rurales, dejando equipos por los deshielos de primavera. Según él, Wagner ocupa la mitad de la ciudad.

Los combatientes afganos Wagner están entrenados para operar obuses estadounidenses M777 y también saben cómo manejar los sistemas antitanque Javelin, dijo el empresario y fundador del grupo Yevgeny Prigozhin en respuesta a una pregunta de Semafor en Nueva York."Sí, de hecho, los combatientes afganos de Wagner PMC están trabajando con nosotros en pequeños números. Ahora hay una unidad de artillería, que en un momento fue entrenada para trabajar en sistemas de artillería estadounidenses, obuses M777, además de que trabaja con antitanques Javelin". sistemas de misiles, etc., que logramos recomprar de unidades ucranianas o capturadas”, dijo Prigozhin en un comentario publicado en la red social VKontakte en la página de su empresa Concord.

El día anterior, la oficina del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que luego de una reunión del Cuartel General del Comandante Supremo, decidieron continuar reteniendo Artemivsk / Bakhmut.

Al mismo tiempo, el comandante en jefe de las tropas ucranianas, Valery Zaluzhny, calificó la defensa de la ciudad como un elemento clave para mantener todo el frente de batalla.

Bakhmut y Khortitsa, la isla más grande en el río Dnepr, que forma parte de la ciudad de Zaporozhye, controlada por Ucrania, siguen siendo "el foco principal" de las fuerzas armadas ucranianas, dijo Zaluzhny.

“La posición clara de todo el Estado Mayor es reforzar esta dirección, para infligir el máximo daño posible a los enemigos”, afirmó el presidente Zelensky.

En una entrevista con CNN la semana pasada, el líder ucraniano explicó que la batalla por Artyomovsk/Bakhmut es “táctica” para su país y que si Rusia controla el bastión, tendría un “camino abierto” hacia Kiev.

La web Politico informó el domingo 12/03 que la fijación de Zelensky con Bakhmut / Artyomovsk provocó que las relaciones entre Kiev y Washington DC se “agrieten” porque la Administración Biden cree que "gastar tanta mano de obra y municiones" en ese combate puede reducir la efectividad de una contraofensiva en otros territorios. The Washington Post tuvo una información similar.

Ahora el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, dijo que la decisión de retirarse o permanecer en Artemovsk / Bakhmut queda en manos de Kiev:

En cuanto a la importancia de Bakhmut, diría que el presidente Zelensky está librando esta batalla y decidirá qué es importante y qué no es importante para sus fuerzas y si necesita redistribuirse o permanecer en Bakhmut. En cuanto a la importancia de Bakhmut, diría que el presidente Zelensky está librando esta batalla y decidirá qué es importante y qué no es importante para sus fuerzas y si necesita redistribuirse o permanecer en Bakhmut.

Austin agregó que la decisión de abandonar la ciudad no significaría la derrota de Ucrania en el conflicto sino que Ucrania podría afianzarse en otras posiciones, más ventajosas.

Pero el exasesor del jefe del Pentágono y coronel retirado Douglas McGregor sugirió en su blog personal en YouTube que el abandono de Artemovsk / Bakhmut provocaría el colapso del frente sur de Ucrania.

El analista militar ruso Vasily Dandykin cree que la lucha por Artyomovsk está llegando a su fin, dejando al ejército ucraniano con una pequeña "garganta" (terreno) a través de la cual pueden recibir municiones.

¿Qué hace Putin?

Las oficinas de registro y alistamiento militar en 35 regiones de Rusia han comenzado a enviar citaciones a los residentes locales, dijo Pavel Chikov, jefe del grupo internacional de derechos humanos Agora.

En su canal de Telegram, el activista de derechos humanos proporcionó una lista completa de las regiones donde se envían las citaciones. Entre ellos se encuentran las regiones de Moscú, San Petersburgo, Leningrado, Moscú, Belgorod y Murmansk, las regiones de Altai, Perm, Krasnoyarsk y Krasnodar.

De dónde Chikov obtuvo esta información, no lo explicó.

Novaya Gazeta Europa confirmó que las citaciones se están entregando en Moscú. Uno de ellos con el requisito de "comparecer para aclaración de documentos de registro militar" fue tratado de entregar al corresponsal de la publicación.

Anteriormente, las autoridades de las regiones rusas dijeron que las citaciones se envían para "actualizar registros militares" o invitaciones a entrenamiento militar. El Kremlin lo llamó "práctica común", y señaló que "no tienen discusiones" sobre una nueva ola de movilización en Rusia.

“La mayoría de los cuestionamientos son causados por agendas de entrenamiento militar, que sólo pueden realizarse previo decreto presidencial. No hubo tal decreto, al menos no publicado”, señala Chikov. Según sus estimaciones, todavía no se habla de una segunda ola de movilización.

La movilización en Rusia comenzó a finales de septiembre de 2022 y, según las autoridades rusas, finalizó a finales de octubre. Sin embargo, Vladimir Putin aún no ha firmado un decreto sobre su finalización. Las autoridades explicaron varias veces de diferentes maneras por qué el decreto de movilización seguía vigente.

En febrero, el proyecto Faridaily Explanatory Note informó que las autoridades rusas habían preparado una versión de prueba de una base de datos que contendría amplia información sobre los responsables del servicio militar.

La base creada permitirá enviar rápidamente el número requerido de ciudadanos al frente, cerrar la frontera estatal a quienes huyen del reclutamiento o encontrar evasores, señaló el proyecto.

